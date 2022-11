4 लोगों का खाना अकेले ही खा जाते हैं सूमो पहलवान, डायट के बारे में सुनकर ही आने लगेगी डकार!

Do You Know What Sumo Wrestlers Eat: कभी भी आप किसी मोटे शख्स को देखते हैं तो उसे मज़ाक में सूमो पहलवान कह देते हैं लेकिन क्या आप इन सूमो पहलवानो के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं? ये सिर्फ मोटे ही नहीं एनर्जेटिक और ताकतवर भी होते हैं. वो बात अलग है कि इन्हें पहलवानी करने के लिए एक खास शेप में रहना ज़रूरी होता है. ऐसे में कई बार लोगों के मन में ये सवार आता है कि आखिर ये लोग खाते क्या हैं?

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कोरा पर कुछ लोगों ने इस सवाल का जवाब जानना चाहा तो इस पर दिलचस्प जवाब मिले.सूमो पहलवानों का एक अलग ही किस्म का डील-डौल होता है. आमतौर पर लोग ज्यादा खाने के बाद मोटापे का शिकार होकर सुस्त हो जाते हैं लेकिन आखिर सूमो ऐसा क्या खाते हैं, जो मोटे होने के बाद भी एनर्जेटिक बने रहते हैं. चलिए आपको बताते हैं इस मजेदार फैक्ट के बारे में.

सामान्य आदमी से 8-10 गुना ज्यादा खाते हैं सूमो

बिजनेस इनसाइडर की रिपोर्ट के मुताबिक एक सूमो पहलवान का वज़न सामान्य आदमी से 3 गुना ज्यादा होता है, ये डेढ़ से 2 क्विंटल तक होते हैं. दिन में ये 7000-8000 कैलोरीज़ लेते हैं, जबकि एक स्वस्थ आदमी को 2000-2500 कैलोरीज़ की ही ज़रूरत होती है. वे नाश्ता नहीं करते और सुबह खाली पेट कसरत करते हैं. ऐसे में उनका लंच हैवी होता है. वे सब्जियों का सूप पीते हैं, जिसमें फिश, टोफू और मांस भी होता है. इसके अलावा 5-6 कटोरे चावल, सीफूड और सलाद भी खाते हैं. खाने के बाद वो 4-5 घंटे सोते हैं और यही नींद उनका वज़न बढ़ाती है.

जापानी खेल के रिटायर्ड पहवान सामान्य लोगों से 10 साल छोटी ज़िंदगी जीते हैं. (Credit- Twitter)

बीमारी नहीं होती लेकिन घट जाती है उम्र

रिपोर्ट्स बताती हैं कि वे रात में भारी खाना खाते हैं और सो जाते हैं. बची हुई कैलोरीज़ पूरी करने के लिए वे बियर भी पीते हैं. ऐसे में उन्हें मोटापा बढ़ने के बाद सांस लेने में तकलीफ होती है, जिसके लिए ऑक्सीज़न मास्क लगाकर भी सोना पड़ता है. खास बात ये है कि वे मोटे तो होते हैं लेकिन मोटापे से आने वाली बीमारियां उन्हें नहीं होतीं. वो बात अलग है कि रिटायरमेंट के बाद जब उनकी डायट कम होती है, तो इससे उनके शरीर को परेशानी होती है. यही वजह है कि इस राष्ट्रीय जापानी खेल के रिटायर्ड पहवान सामान्य लोगों से 10 साल छोटी ज़िंदगी जीते हैं.

