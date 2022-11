ज़ुबान को छूते ही क्यों इतनी तीखी लगती है मिर्ची ? पानी नहीं सिर्फ ये चीज़ शांत करती है जलन

Science Behind Chilli’s Spiciness: मिर्च ऐसा फल है, जिसे दुनिया में बहुत से लोग खाते हैं. इसका स्वाद तीखा होता है, फिर भी इसके बिना कोई भी डिश पूरी नहीं हो पाती. दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली मिर्च का नाम जीनस कैप्सिकम मिर्च है, जो सभी व्यंजनों में डाली जाती है. जो मिर्च हमारे खान-पान में इतनी अहमियत पा चुकी है, उसके स्वाद का साइंस जानना तो बनता ही है.

कभी आपने इस बारे में सोचा है कि आखिर मिर्च में ऐसा क्या होता है कि जो ज़ुबान, त्वचा या फिर आंखों से छूते ही एक अजीब सी जलन (Why Chilli is So Spicy) पैदा होने लगती है. वहीं पक्षी मिर्च को पूरा का पूरा खा जाते हैं लेकिन उन्हें ऐसा कुछ नहीं होता ! आइए आज हम आपको इसी सवाल का जवाब देते हैं कि मिर्च की आखिर तीखी होती क्यों है?

आखिर क्यों तीखी होती है मिर्च?

मिर्च के अंदर का तीखापन एक खास तत्व की वजह से होता है, जिसे ‘कैप्साइसिन’ कहते हैं. जैसे ही ये कैप्साइन हमारे मुंह में पड़ता है, वो TRPV1 रिसेप्टर्स को ट्रिगर करता है. इसके सक्रिय होने से जो अनुभव होता है, उसे ही तीखेपन की जलन रहते हैं. कैप्साइन तेज़ जलन तो पैदा करता है, लेकिन ये कोई स्थाई असर नहीं डालता, इसलिए मिर्च ज्यादा खाने से कोई नुकसान नहीं होता. हालांकि ये ज़ुबान से लेकर आंखों तक इतनी जलन पैदा कर सकती है कि इंसान तड़प उठता है.

मिर्च की खोज साल 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी.

सिर्फ पानी नहीं शांत कर पाता जलन

मिर्च की खोज साल 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी. उत्तरी मध्य अमेरिका में 6000 साल पहले ये इस्तेमाल हुई और 16वीं सदी तक ये यूरोप पहुंची. इसके तीखेपन को स्कोविल हीट यूनिट्स में नापा जाता है. दुनिया की सबसे तीखी मिर्च कैरोलिना रीपर का तीखापन इस पैमाने पर 22 लाख यूनिट तक हो सकता है. हां, अगर आप सोचते हैं कि मिर्च का तीखापन पानी शांत कर सकता है, तो ऐसा नहीं है. कैप्साइन के घुलनशील नहीं होने की वजह से पानी नहीं बल्कि चीनी, शहद, मीठे दही या मीठे पानी से इसकी जलन शांत होती है.

Tags: Ajab Gajab, Viral news, Weird news