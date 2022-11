अखबार के पेज पर बने रंगीन गोलों का क्या होता है मतलब? इसके पीछे की वजह नहीं जानते होंगे आप...

Why Four Dots Printed Below Newspaper: जो चीज़ हमने अपने घरों में बचपन से देखी हैं, वो अखबार है. अखबार के अलग-अलग पन्नों का शौक घर के अलग-अलग सदस्यों को होता है. देश-दुनिया की ताज़ी-तरीन खबरों से लेकर मनोरंजन, अध्यात्म और भविष्यफल भी अखबार के पन्नों में सिमटा रहता है. ऊपर की खबरें पढ़ने के बाद क्या आपने कभी अखबार के निचले हिस्से पर गौर किया है? अखबार के पेज पर नीचे की ओर कुछ रंगीन गोले बने होते हैं. आज हम इन्हीं गोलों के बारे में आपको बताएंगे.

रोज़ाना घर में आने वाले अखबार के पेज का निचला हिस्सा अगर आपने देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि वहां 4 अलग-अलग रंगों के डॉट्स बने हुए होते हैं. अगर आपको ऐसा लगता है कि ये बेवजह हैं, तो आपको बता दें कि आप गलत हैं. कभी आपने सोचा है कि इन छोटे रंगीन गोलों का मतलब आखिर क्या होता है? आज हम आपको इनका मतलब बताने जा रहे हैं.

4 रंगीन गोलों के पीछे छिपा है ये राज़

अखबार के पन्नों के नीचे बने चार रंगीन गोलों या फिर डॉट्स को CMYK के नाम से जाना जाता है. इसका फुल फॉर्म होता है- C यानी Cyan (हल्का आसमानी), M यानी Magenta (मजेंटा), Y यानी Yellow (पीला) और K यानी Key (काला). ये कलर्स का ही शॉर्ट फॉर्म है. अब बात अखबार के प्रिंट होने में मौजूद इन चार रंगों के अहमियत के बारे में. जब भी न्यूज़पेपर के पेज प्रिंट होते हैं, तब इसमें इन्हीं चार रंगों के प्लेट को रखा जाता है. अगर प्रिंट धुंधला है तो इसका मतलब ये है कि प्लेट्स को सही तरीके से नहीं रखा गया होगा. प्रिंटर सही तरीके से रखे प्लेट्स को ही आसानी से प्रिंट कर पाता है.

CMYK प्रिंटिंग की क्या है खासियत?

अब तक तो आप जान गए होंगे कि इन्हीं रंगों की जानकारी देने के लिए अखबार पर चार रंगीन डॉट्स बनाए जाते हैं. CMYK प्रिंटिंग प्रोसेस में जिन चार रंगों को लिया जाता है, वो किसी भी प्रिटिंग का सबसे सस्ता और अच्छा साधन है. ये टोनर पर आधारित या डिजिटल प्रिंटिंग से काफी सस्ती होती है. जो प्रिंटर इस प्रोसेस से काम करते हैं वो इस बात का भी अंदाजा लगा लेते हैं कि रोजाना अखबारों की कितनी कॉपी प्रिंट हुई है.

