सफेद रंग की क्यों होती हैं ज्यादातर कॉमर्शियल प्लेन? सिर्फ लुक नहीं हैं कुछ वैज्ञानिक कारण भी

दुनिया में ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं, जिन्हें हम देखते तो रोज़ाना हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि आखिर ऐसा क्यों है? मसलन सड़क पर सफेद रंग की पट्टियां क्यों बनी होती हैं या फिर बॉलपेन की कैप पर छेद क्यों बना होता है? हवाई चप्पल में हवाई क्यों लगा हुआ है या फिर हवाई जहाज का रंग अक्सर सफेद क्यों होता है? चलिए आज हम आपको इनमें से एक दिलचस्प सवाल का सटीक जवाब बताते हैं.

हालांकि बहुत सी एयरलाइंस के एयरक्राफ्ट्स का रंग अब अलग भी होने लगा है, फिर भी ज्यादातर एयरक्राफ्ट (Why are most commercial planes white in colour) आज भी सफेद रंग में ही रंगे जाते हैं. आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? सिर्फ लुक या फिर कुछ ऐसा, जिसके बारे में हमने नहीं सोचा.

ज्यादातर प्लेन का रंग होता है सफेद

यूं तो अब दुनिया की कई ऐविएशन कंपनियां अपने एयरक्राफ्ट का रंग अलग-अलग भी कर रही हैं, लेकिन ये सच है कि आज भी ज्यादातर हवाई जहाज सफेद रंग के ही होते हैं. पहले प्लेन बिना की पेंट के हुआ करते थे, लेकिन इससे वे जल्दी गंदे हो जाते थे और उनक पर ज़ंग भी लग जाती थी. ऐसे में इन्हें सफेद रंग से रंगा जाने लगा, जिससे यात्रियों पर अच्छा इम्प्रेशन पड़ता था. हालांकि इसकी वजह सिर्फ अच्छा दिखना नहीं बल्कि कुछ और ही है.

… इसलिए सफेद होती हैं प्लेन

कॉमर्शियल फ्लाइट्स के लिए इस्तेमाल हवाई जहाज सफेद रंग के लिए होते हैं क्योंकि ये धूप पड़ने पर और चमकदार हो जाते हैं, जबकि दूसरे रंग धूप को सोखने का काम करते हैं. चटख रंगों से प्लेन की बॉडी हीट हो सकती है, जबकि सफेद रंग इसे हीट से बचाता है, जिससे सोलर रेडिएशन से होने वाला नुकसान बचता है. इसके फीके पड़ने के चांस भी कम होते हैं. सफेद रंग के चलते पक्षी भी इसे दूर से देख सकते हैं और एक्सीडेंट से बचते हैं.

Tags: Amazing facts, Interesting news, Viral news