बॉलपेन की कैप पर क्यों बना होता है छोटा सा छेद? कभी की है वजह जानने की कोशिश ....

Why Pen Caps Have Tiny Holes in Them: हमारे आस-पास न जाने कितनी ऐसी चीज़ें होती हैं, जो हम देखते तो रोज़ाना हैं, लेकिन उसके बारे में ज्यादा कुछ जानने की कोशिश नहीं करते. मसलन कैप पर पॉम-पॉम क्यों लगे होते हैं या फिर हमारे हाथ में ही रहने वाली पेन की कैप पर एक छोटा छेद क्यों बना होता है? कई बार हम इस होल से झांकने की कोशिश करते हैं तो कई बार इसके ज़रिये सीटी भी बजाने लगते हैं, लेकिन क्या ये होल सिर्फ इसीलिए होता है या फिर कोई और वजह है?

हम सभी ने देखा है कि ज्यादातर बॉलपेन की कैप पर छोटा सा छेद ज़रूर बना रहता है. आपने भी इसे देखकर इग्नोर कर दिया होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि ये कोई डिज़ाइन नहीं है, बल्कि इसके पीछे अपनी वजह होती है. यूट्यूबर Zach D ने इसके पीछे के कारण को ढूंढ निकाला है और उनका ये एक्सप्लेन करने वाला वीडियो क्लिप वायरल हो गया है. तो चलिए हम भी जानते हैं इसका कारण.

मज़ाक नहीं बेहद गंभीर है वजह

20 लाख फॉलोअर्स रखने वाले जैच ने अपने वीडियो में पेन के कैप पर बने छोटे से छेद को ज़िंदगी और मौत से जुड़ा हुआ बताया है. उन्होंने अपने वीडियो कहा है कि इसका इंक या पेन की किसी और चीज़ से कोई लेना-देना नहीं है बल्कि ये पेन इस्तेमाल करने वाले की ज़िंदगी बचाने के लिए बनाया गया है. उन्होंने बताया कि पेन के कैप पर बने हुए छोटे से छेद से हवा पास हो सकती है. ऐसे में अगर कोई गलती से इसे निगल जाए, तो कम से कम गले के अंदर भी उसे ऑक्सीजन मिलेगी और गला ब्लॉक नहीं होगा. एक डायग्राम के ज़रिये उन्होंने इस बात को समझाया है.

अब समझ आया असली कारण

वैसे तो अब तक किसी के पेन का ढक्कन निगलने की कोई खबर सुनाई नहीं दी है, लेकिन पेन बनाने वालों ने हमेशा इस आशंका का ख्याल रखा, यही वजह है कि ज्यादातर पेन के ढक्कन में ये छेद दिखाई देता है. लोगों ने इस वीडियो को देखने के बाद बताया कि वो बचपन में इसे चबाते रहते थे. कई यूज़र्स ने माना कि ये उनका सामान्य ज्ञान बढ़ाने वाला है तो बहुत से लोगों ने माना उन्हें पहले ये नहीं पता था.

