शर्ट की बांह में क्यों लगे होते हैं 2 बटन ? आपको नहीं पता होगी इसकी असली वजह

Why Shirts Have Two Buttons: हमारे आस-पास न जाने कितनी ऐसी चीज़ें होती हैं, जो हम देखते तो रोज़ाना हैं, लेकिन उसके बारे में ज्यादा कुछ जानने की कोशिश नहीं करते. मसलन कैप पर पॉम-पॉम क्यों लगे होते हैं या फिर हमारे हाथ में ही रहने वाली पेन की कैप पर एक छोटा छेद क्यों बना होता है? इसी तरह का एक सवाल ये है कि आखिर शर्ट की बांह पर दो बटन क्यों लगे होते हैं?

कुछ चीज़ें हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती हैं और हम उसका कारण तलाशना छोड़िए, उस पर ध्यान तक देना बंद कर देते हैं. आपने देखा होगा कि पुरुषों की शर्ट की जो बांह होती है, उस पर दो बटन लगे हुए होते हैं. ये सवाल भी आपके ज़ेहन में ज़रूर उठा होगा कि बांह बंद तो एक बटन से भी हो सकती है, तो फिर दो बटन का क्या काम ?

स्टायलिस्ट ने बताई वजह

टिकटॉक पर @ joe_x_style नाम से अकाउंट चलाने वाले स्टायलिस्ट जो ने इस सवाल का जवाब दिया है. उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है कि शर्ट की बांह पर एक बट काम के लिए और दूसरी यूं ही सजावटी तौर पर लगाई जाती है. इसके पीछे अपनी वजह है. बाकायदा वीडियो में बटन को दिखाते हुए उन्होंने बताया कि दोनों बांहों में 2-2 बटन देने का मतलब ये होता है कि आप जिस हाथ से काम करते हैं, उसमें शर्ट की बांह टाइट बांध सकें, जबकि जिस हाथ में घड़ी लगाते हैं, उसमें इसे लूज़ रख सकें, ताकि घड़ी को कलाई पर जगह मिले.

लोग बोले – अरे ये तो सोचा ही नहीं!

इस वीडियो को देखने के बाद लोग हैरान रह गए. उनका कहना था कि वो इस तरह से कभी सोच ही नहीं पाए. दरअसल दायें हाथ से काम करने वाले इसे टाइट बांध सकते हैं, ताकि ये काम के वक्त तंग न करे, वहीं बांयें हाथ में वो इसे ढीला करके पीछे कर लेते हैं. लोगों ने कमेंट में बताया कि वे आज तक सिर्फ यही समझते थे कि ये इसलिए लगी है, ताकि एक बटन खो जाए, तो दूसरी लगाई जा सके.

Tags: Ajab Gajab, Viral news, Weird news