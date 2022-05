हवा से नहीं है कोई नाता, फिर क्यों 'हवाई चप्पल' कहलाती है पैरों में पहनी जाने वाली चप्पल ?

Why Slippers Called Hawai Chappal : कुछ चीज़ें बेहद सामान्य होती हैं और उनके बारे में सोचने-समझने की ज़रूरत नहीं होती. कई चीज़ों के नाम ही उनसे जुड़ा हुआ इतिहास बता देते हैं. अगर हवाई जहाज की बात करेंगे तो हवा में उड़ने वाला जहाज याद आएगा, पनडुब्बी की बात होगी तो पानी में डूबी हुई कोई चीज़ ध्यान में आएगी, लेकिन पैरों में पहनी जाने वाली चप्पल आखिर हवाई (Do You Know Why Slippers Called Hawai Chappal) कैसे हो गई?

अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि इंसान इस चप्पल को पैर में डालते ही उड़ने लगता हो, हां ऐसा ज़रूर है कि पैरों में इससे पहनने के बाद हल्का और हवादार महसूस ज़रूर होता है. आप ये मत समझिए कि चप्पल को हवाई कहने के पीछे इतनी वजह काफी है. इसके नाम की उत्पत्ति का अलग ही इतिहास है, जिसका हवा से कोई लेना-देना नहीं.

हवाई द्वीप के नाम पर पड़ा नाम

कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और इतिहासकारों की मानें तो हवाई चप्पल का नाम भारत नहीं, बल्कि सात समंदर दूर अमेरिका से जुड़ा हुआ है. दरअसल अमेरिका में एक आइलैंड है, जिसका नाम हवाई है. यहां एक खास किस्म का पेड़ मिलता है, जिसे टी के नाम से जाना जाता है. पेड़ का नाम भले ही टी है, लेकिन इससे एक रबर जैसा फैब्रिक बनता है. इसी लचीले फैब्रिक से चप्पलें बनाई जाती हैं. इस तरह जो चप्पल बनकर बनकर तैयार होती हैं, वही हवाई में तैयार हवाई चप्पल हैं.

हवाई चप्पल का नाम भारत नहीं, बल्कि सात समंदर दूर अमेरिका से जुड़ा हुआ है. (सांकेतिक तस्वीर)

ये भी पढ़ें- ऐसा कैफे …जहां आज भी नहीं है WiFi, घुसते ही 27 साल पीछे चली जाएगी ज़िंदगी

कुछ और किस्से भी हैं हवाई चप्पल के …

वैसे हवाई चप्पल का इतिहास इतना ही नहीं है. कहा जाता है कि जिस डिज़ाइन की चप्पलें पहनी जाती हैं, वे पहले जापान में पहनी जाती थीं, जिन्हें जोरी कहा जाता था. इसके पीछे भी कहानी बताई जाती है कि हवाई आइलैंड पर काम करने के लिए जापानी मजदूरों को ले जाया गया और वे उधर से यही चप्पलें पहनकर लौटे. फिर इन्हीं चप्पलों के डिजाइन जापानी चप्पलों में भी अपनाए गए.

Tags: Ajab Gajab, Bizarre news, Weird news