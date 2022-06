आखिर पीले ही रंग के क्यों होते हैं इमोजी और स्माइली? लाल या काला क्यों नहीं?

आज के मॉडर्न लाइफ में लोग बातचीत की जगह चैटिंग प्रेफर करते हैं. चैट करने के लिए लोग व्हाट्सएप से लेकर कई अन्य मैसेजिंग ऐप (Messaging Apps) का इस्तेमाल करते हैं. अपनी बातचीत को आकर्षक और इंट्रेस्टिंग दिखाने के लिए लोग कई तरह के इमोजी और स्माइली (Smilies And Emojis) का इस्तेमाल करते हैं. आपने भी कई बार इन्हें यूज किया होगा लेकिन काफी कम लोगों ने ही आजतक ये नोटिस किया होगा कि इनका रंग सिर्फ पीला (Why Emojis Yellow In Colour) ही होता है. क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये इमोजी काले रंग का या लाल रंग का क्यों नहीं होता है?

भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग बातचीत करने में भी आलस करने लगे हैं. इसकी जगह चैट के जरिये वो अपनों से जुड़े रहते हैं. फेस टू फेस बातचीत में इंसान हंस लेता है या इमोशनल हो जाता है. इन फिलिन्स को मैसेज में दिखाने के लिए लोग इमोजी का इस्तेमाल करते लाफिंग से लेकर अन्य इमोशंस के भी इमोजी होते हैं. आप चाहे तो अपना गुस्सा दिखा सकते हैं या आश्चर्य भी जता सकते हैं. फीलिंग्स को शब्दों की जगह इमोजी से दिखाना ज्यादा आसान है. लेकिन आज हम आपको इन इमोजी से रिलेटेड एक इंट्रेस्टिंग फैक्ट बताने जा रहे हैं.

पीले रंग की ख़ास वजह

इमोजी या स्माइली हमेशा आपको पीले रंग के ही नजर आएंगे. इसकी कोई ख़ास वजह यूं तो एक्सपर्ट्स ने नहीं बताई है. लेकिन सोशल मीडिया साइट कोरा पर कई लोगों ने इसका जवाब दिया है. इसमें से कुछ टॉप आंसर्स आज हम आपको बताने जा रहे हैं-

– इमोजी का पीला रंग हमारी स्किन टोन से काफी मैच करती है. इसका स्किन कलर का होना इसके येलो होने की ख़ास वजह है. पीले कलर की वजह से कनेक्टेड फील करते हैं.

– कुछ लोगों ने लिखा कि जब इंसान हंसता है या मुस्कुराता है, तब उसका चेहरा कुछ येलो दिखने लगता है. इस वजह से इमोजी और स्माइली येलो कलर के होते हैं.

– येलो रंग ख़ुशी का प्रतीक होता है. इस वजह से इमोजी और स्माइली येलो होते हैं.

– पीले रंग में चेहरे की डिटेल्स क्लियर दिखती है. ऐसे में इमोजी और स्माइली काफी साफ़ इमोशन दिखा पाते हैं.

Tags: Ajab Gajab, Khabre jara hatke, OMG, Weird news