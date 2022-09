खाना खाते ही क्यों याद आने लगता है बिस्तर ? सिर्फ आलस नहीं है, विज्ञान में छिपी है इसकी वजह

Why We Feel Sleepy After Lunch: नाश्ता अगर हैवी हो, दोपहर का लंच हो या फिर स्वादिष्ट डिनर, खाने के बाद अक्सर हमारे दिमाग में घर के सुकून भरे बिस्तर का ख्याल आने लगता है. खासतौर पर ये आरामतलबी दोपहर के खाने के बाद कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है. ऐसे में कई बार ऑफिस में भी लोगों को लंच के बाद जम्हाई लेते या अंगड़ाई लेते हुए देखा जा सकता है. कभी आपने सोचा है कि ये सिर्फ आलस या फिर इसके पीछे कोई वजह भी है !

खाना तो एनर्जी पाने के लिए खाया जाता है, लेकिन फिर इसे खाने के बाद नींद क्यों आती है, इस सवाल का जवाब जानने के लिए फूड मार्बल (Food Marble) नाम की कंपनी ने रिसर्च की. उसके बाद उन्होंने कुछ तथ्य ढूंढ निकाले हैं, जो खाने के बाद सुस्ती और नींद के ज़िम्मेदार हैं. वैसे नींद के लिए हम जो खाना खाते हैं, वो भी बड़ी भूमिका निभाते हैं.

हॉर्मोन निभाते हैं अहम भूमिका

न्यूट्रिशन एक्सपर्ट और वैज्ञानिक डॉक्टर क्लेयर शॉर्ट (Claire Shortt) के मुताबिक खाना खाने के बाद हमारी आंत और पूरा शरीर काम करने लगता है. ब्लड शुगर का लेवल कम होना इसकी वजह हो सकती है क्योंकि ज्यादा शुगर वाला खाना खाने के बाद हमारा ब्लड शुगर बढ़ता है और फिर तेज़ी से घट सकता है, जिससे थकान अनुभव होता है. हालांकि इसके पीछे हॉर्मोन भी अहम भूमिका निभाते हैं. खाने के बाद हमारे शरीर में सेरोटोनिन यानि फील गुड हॉर्मोन तेज़ी से बढ़ता है. इसकी वजह से आपको नींद का अनुभव होता है. स्पोर्ट्स मेडिसिन जर्नल में पब्लिश रिसर्च के मुताबिक खाने के बाद की सुस्ती सेरोटोनिन हॉर्मोन से जुड़ी हुई है.

Why do I feel sleepy after eating? https://t.co/xe3hU9VEYR — Live Science (@LiveScience) August 26, 2022

ये चीज़ें लाती हैं गहरी वाली नींद

डॉक्टर शॉर्ट के मुताबिक जिन खाने की चीज़ों में ट्रिप्टोफैन नाम का अमीनो एसिड भरपूर मात्रा में होता है, उसे खाने से नींद ज्यादा आती है. ये अमीनो एसिड पनी, अंडा, टोफू जैसी हाई प्रोटीन वाली चीज़ों में होता है. इसके अलावा जिन चीज़ों में मेलाटोनिन का स्तर ज्यादा होता है, उससे भी नींद आ सकती है. इसके अलावा उनका कहना है कि हाई फाइबर फूड को अगर खाने में शामिल किया जाए, तो नींद आने की आशंका कम हो जाती है. इसके अलावा बहुत ज्यादा खाना नहीं खाने से भी सुस्ती और आलस कम आता है.

Tags: Amazing facts, Science facts, Viral news