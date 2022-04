गर्मी से हैं परेशान ! जानिए उस जगह के बारे में जहां 100 डिग्री से ऊपर पहुंच जाता है तापमान

अप्रैल के महीने में ही पड़ने वाली ज़बरदस्त गर्मी ने लोगों की हालत खराब कर रखी है. मई-जून के बारे में सोच-सोचकर ही हमारे पसीने छूट रहे हैं. 50 डिग्री पारा पहुंचने की बात सुनकर दिमाग झन्नाने लगता है, तो ज़रा सोचिए उस जगह (Hottest Place On Earth) के बारे में, जहां (California Death Valley) पारा 100 डिग्री के भी पार पहुंच जाता है.

दुनिया में सबसे ज्यादा गर्म जगह अमेरिका के राज्य कैलिफोर्निया (Death Valley Mystery) में मौजूद है. यहां होने वाली बेतहाशा गर्मी की वजह से इसे डेथ वैली भी कहा जाता है. इस जगह पर जून से अगस्त के बीच इतनी ज्यादा गर्मी होती है कि पारा 100 डिग्री के भी ऊपर चला जाता है. सोचिए इस बेतहाशा गर्मी में अगर वहां 2 मिनट भी खड़ा होना पड़े तो क्या हाल होगा !

130 डिग्री रिकॉर्ड हो चुका है तापमान

ये सौ फीसदी सच है कि इस जगह पर पारा 100 से भी ऊपर जा चुका है. WMO की ओर से यहां 130 डिग्री फारेनहाइट के रिकॉर्ड तापमान के बारे में जानकारी दी गई थी. मज़े की बात ये है कि इस जगह पर आने वाले टूरिस्ट गर्मी मापने वाले मीटर की तस्वीरें क्लिक करके अपने साथ ले जाते हैं. इस जगह पर इतनी गर्मी होने की वजह इसकी भौगोलिक स्थिति है. माना जाता है कि जून और अगस्त के महीने में डेथ वैली सबसे ज्यादा गर्म होती है. यहां पानी की काफी कमी है. वैसे अगर आप सोच रहे हैं कि यही सबसे गर्म जगह है, तो हम आपको बता दें दुनिया सबसे गर्म जगह (The Hottest Place In The World) का रिकॉर्ड El Azizia के नाम है, जहां अब से 100 साल पहले पारा 136 डिग्री फारेनहाइट तक पहुंच चुका है.

यहां जांच-पड़ताल की गई तो बड़ी संख्या में इंसान और जानवर, दोनों की हड्डियां मिलीं. (Credit- Pixabay)

डेथ वैली ने ली है हज़ारों जानें

नेवाडा स्टेट में मौजूद डेथ वैली (History of Death Valley) की लंबाई 225 किलोमीटर है और चौड़ाई 8-14 किलोमीटर, जो घटती-बढ़ती रहती है. बताते हैं कि यहां से गुजरने वाले इंसान और जानवर गर्मी की वजह से रास्ते में ही मर जाते थे. जब यहां जांच-पड़ताल की गई तो बड़ी संख्या में इंसान और जानवर, दोनों की हड्डियां मिलीं. यही वजह से कि इसे डेथ वैली का नाम दिया गया और 1933 से ये अमेरिकन सरकार के नेशनल मोन्यूमेंट का दर्जा पा चुकी है.

