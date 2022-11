सोती हुई महिला के मुंह में घुस गया 4 फीट लंबा सांप, डॉक्टरों ने डरते-डरते निकाला बाहर!

Snake Pulled Out Of Woman’s Mouth: सांप को देखकर (Snake Sighting) किसी के शरीर में सनसनी सी हो जाती है. आप कितने भी बहादुर हों, अगर सामने सांप दिख जाए तो कुछ सेकेंड के लिए दिमाग भी काम करना बंद कर देता है लेकिन सोते वक्त अगर सांप (Snake Enters into Woman’s Mouth) कोई कांड कर जाए तो भला कोई क्या ही कर सकता है.

सोते हुए किसी के बालों या कपड़ों में सांप घुस जाए, यहां तक तो बात हज़म हो जाती है, लेकिन किसी के मुंह के अंदर सांप (Doctor pulled up 4 feet long snake from woman’s mouth) पहुंच जाए और उसे पता भी न चले, ये बात थोड़ी अजीब हो जाती है. एक महिला के साथ ऐसा ही हुआ और उसका वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

सोते हुए मुंह में घुस गया सांप

महिला गहरी नींद में सोई हुई थी और इस बात का भी होश नहीं रहा कि उसके मुंह को बिल समझकर एक बड़ा सा सांप घुस गया. जब इस बात की खबर लगी तो डॉक्टर ने कड़ी मशक्कत से उसे बाहर निकाला. सांप को महिला के मुंह से निकालने के बाद तो डॉक्टर भी डर गया कि कहीं वो उन्हें काट न ले. वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला बेहोश सी पड़ी हुई है और डॉक्टर ने उसके मुंह में एक खास स्टिक डालकर सांप को बाहर निकालने में जुटे हैं. धीरे-धीरे करके जब डॉक्टर ने सांप को महिला के मुंह से बाहर निकाला तो खुद डॉक्टर के भी डर के मारे पसीने छूट गए.

Medics pull 4ft snake from woman’s mouth after it slithered down there while she slept. pic.twitter.com/oHaJShZT3R

