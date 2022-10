अजीबो-गरीब तरीके से गैस्ट्रिक का इलाज करता है ये डॉक्टर, वीडियो देख सिर पकड़ लेंगे आप-4759297

Viral Video: हमारे देश में देसी इलाज काफी लोकप्रिय है. लेकिन इस देसी इलाज के नाम पर झोला छाप डॉक्टर भी लोगों को खूब बेवकूफ बना रहे हैं. इसका ताज़ा उधारण आपको इस वायरल वीडियो को देख कर मिल जाएगा. इस डॉक्टर के पास गैस्ट्रिक का इलाज करवाने वालों की लंबी कतारें होती है. इन दिनों हमारे देश में बड़ी संख्या में लोगों को गैस्ट्रिक की परेशानी है. लिहाज़ा डॉक्टर के पास मरीजों की भीड़ लगी होती है. लेकिन वीडियो देखने के बाद आपको अंदज़ा हो जाएगा कि आखिर ये क्या इलाज करता होगा.

इस वीडियो में डॉक्टर अपने मरीज को लकड़ी के डंडे से मारते नजर आ रहे हैं. उन्हें “गैस लॉक” कहते हुए सुना जा सकता है, क्योंकि वह लकड़ी के डंडे से पेट पर वार करते हैं. फिर, कुछ सेकंड में, वह मरीजों के पेट पर हाथ रखते हैं और कहता है, “गैस खत्म’. अब आप ही बताइए भला ऐसे कैसे किसी का इलाज हो सकता है. ये वीडियो किस शहर का है और इस डॉक्टर का क्या नाम है इसको लेकर फिलहाल कोई जानकारी नहीं है.

अपलोड होने के बाद से, वीडियो लगभग 2 हज़ार से ज्यादा बार देखा गया है. डॉक्टर की नकल करते हुए एक ट्विटर यूजर ने लिखा, “गैस गैस गैस… . कई लोग इस पर मीम्स भी ना कर लगा रहे हैं.

Gas gas gas as as ssssssss

Lock lock ock ock ck ck kkkkkk

Khatam hatam atam tam am aaaa

— shailendra (@hui_huii_huiii) October 16, 2022