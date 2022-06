आ गया कुत्ते-बिल्ली में अंतर बताने वाला वीडियो, शांति पसंद 'जूल' और बेड पर उथलपुथल करने वाली 'केल्विन' वायरल

कुत्तों को हमेशा से ही सबसे समझदार और फ्रैंडली जानवर कहा जाता है. वो इंसानों के साथ रहने के लिए सबसे पर्फेक्ट एनिमल की कैटेगरी में आता है. कई बार उसने अपना ये परफेक्शन साबित कर सबका दिल भी जीता है. वहीं बिल्ली होती हो बहुत क्यूट है लेकिन बेहद शरारती और मनमौजी होती है. इन दोनों जानवरों के अंदर को एक वीडियो के ज़रिए दिखाने की कोशिश की गई है. उम्मीद है आपको भी बेहद पसंद आएगा.

Wildlife viral series में देखिए ऐसा वीडियो जो कुत्ते-बिल्ली के अंतर को पूरी तरह साफ कर देगा. बिल्ली की तुलना में कुत्ते कितने जेंटल होते हैं ये आज के बाद बताने की ज़रूरत नहीं होगी. दरअसल @buitengebieden के ट्विटर अकाउंट पर शेयर वीडियो में सोती कैट के पास कुत्ता बड़े शांति से जाता है, ताकी वो डिस्टर्ब न हो. लेकिन जब बिल्ली कुत्ते के पास जाती है तो उसके शरीर पर ही उछल कूद कर डालती है. वीडियो को 16 लाख से ज्यादा व्यूज़ मिले हैं.

दूसरों का ख्याल रखने प्रवृत्ति वाले होते हैं डॉग्स

ट्विटर पर एक साथ दो-दो वीडियो शेयर किए गए. दोनों में ही कुत्ते बिल्ली जिनका नाम जूल और केल्विन है वो नज़र आ रहे हैं. एक वीडियो में जूल नाम का कुत्ता बेड पर सो रही बिल्ली के करीब जाकर बैठ जाता है. लेकिन वो इस बात का पूरा ख्याल रखता है कि बिल्ली यानि केल्विन को कोई डिस्टर्बेंस न हो और उसकी नींद ना टूटे. लेकिन जैसे ही अगल वीडियो में आप बिल्ली को देखेंगे होश हवा हो जाएंगे. बिल्ली वाले वीडियो में बेड पर कुत्ता आराम फरमा रहा होता है. तभी बिल्ली उसके पास आती है. लेकिन ऐसा लगता है मानों वो इस बात से एकदम बेखबर थी कि कुत्ता वहां सो रहा है. वो आराम से उसके शरीर पर ही उथलपुथल करती है.

