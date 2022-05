कुत्ते-बिल्ली की दोस्ती है कमाल, Kitty के लिए सोने की जगह से लेकर पीने के पानी तक का जुगाड़ करता है Doggy

कहते हैं कुत्ते और बिल्ली जितने ही प्यारे जानवर माने जाते हैं आपस में उतने ही खूंखार होते हैं. अमूमन तो इन दोनों के बीच दुश्मनी जगजाहिर होती है. एक-दूसरे को देखते ही दोनों गुर्राने लग जाते हैं. मगर कई बार ऐसी तस्वीरें भी देखने को मिली जहां इनमें गजब की दोस्ती देखने को मिलती है.

ट्विटर पर अक्सर ही कुत्ते-बिल्ली की दोस्ती वाले ऐसे वीडियो देखने को मिल जाते हैं जो बहुत क्यूट होते हैं जिसे देखकर यूज़र्स भी दंग रह जाएंगे. हालांकि इन दोनों को अमूमन एक-दूसरे का जानी दुश्मन माना जाता है फिर भी दोस्ती होने के बाद ये एक दूसरे का कैसे रखते हैं ये उन वीडियो में देखिए जो वायरल हो रहे हैं. @Laughs_4_All और @Yoda4ever के ट्विटर पेज पर ऐसे ही वीडियो वायरल हैं जिसमें डॉगी प्यारी कैट का ख्याल रखता है.

— Laughs 4 All (@Laughs_4_All) May 11, 2022

दोस्ती निभाने के लिए पानी पिलाता है डॉगी

इस वीडियो में एक डॉगी अपने बर्तन में पानी पी रहा था. गर्मी बहुत है लिहाज़ा वो पानी पीने में इतना मशगूल हो गया कि पास ही बैठी प्यासी बिल्ली को देख ही नहीं पाया. लेकतिन जैसे ही उसका गला तर हुआ कुत्ते की नज़र बिल्ली पर पड़ी औऱ उसने तुरंत अपनी गलती सुधारी और पानी का बर्तन घसीटकर बिल्ली के पास ले आया और पानी ऑफर किया. ये वीडियो मज़ेदार तो है ही साथ ही एक इंसानियत भी जिसकी उम्मीद जानवरों से तो नहीं होती मगर इनमें है. तभी तो गर्मी में पानी पिला रहा है डॉग.

He leaves just enough space for the cat..️ pic.twitter.com/u6qVFe6JuH

— o̴g̴ (@Yoda4ever) May 10, 2022