कुत्ते ने गर्मी में ठंडा-ठंडा, कूल-कूल रहने का खोज लिया बेस्ट तरीका, दिनभर पानी बनाता रहा बुलबुले

कुत्ते जानवर ज़रूर होते हैं. मगर कभी ध्यान से देखा हो तो एहसास होगा कि उनके अंदर एक बच्चा बसा होता है. जो हर हरकते वैसी ही करता है जैसे इंसानों के बच्चों को करते अक्सर देखा जा सकता है. हो भी क्यों का इंसानं के सबसे अच्छे दोस्त तो होते ही हैं कुत्ते. साथ ही हर इंसान जो डॉग्स को पालता है वो उन्हें अपने बच्चे की तरह ही तो पालता और प्यार करता है. तो बस उनमें भी वो बच्चे वाले सारे गुर, नखरे, शरारतें बसी होती है. ऐसा ही एक कुत्ता बड़ी मासूमियत से गर्मी में ठंडी का एहसास पाने के लिए नहर में जाकर बैठ गया. औऱ मुंह से पानी में बुलबुले बनाने लगा.

Wildlife series में आपको दिखाएंगे गर्मी में दिनभर ठंडी का एहसास पाने का अचूक तरीका. जिसे खोज निकाला है एक डॉगी ने. @Yoda4ever के ट्विटर अकाउंट पर शेयर वीडियो में क कुत्ता नहर जैसी जगह पर जाकर पूरे दिन उसके पानी में ही पड़ा रहा. और उस दौरान ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर. बस बने रहों मस्त वाले अंदाज़ मे बेफिक्र होकर पानी की ठंडक का आनंद ले रहा था. वीडियो को करीब 2 मिलियन व्यूज़ मिले.

गर्मी में ठंडी का एहसास

क्या करें, गर्मी पड़ ही रही है इतनी बेतहाशा कि करें तो करे क्या? जहां जाओं सूरज आग बरसा रहा है. हवा भी ऐसी चल रही है मानों ब्लोअर चलाया जा रहा हो. ऐसे में ज्यादातक इंसान तो एसी में दुबक कर बैठ जाते हैं. मगर उन जानवरों का क्या जिनके पास छत तक मयस्सर नहीं हो पाती. ऐसे वो न तो धूप से बच पाते हैं न गर्म हवा से पीछा छुड़ा सकते हैं. ऐसे में खुद का ठंडा रखने का जुगाड़ वो कुछ इस तरह खोज लेते हैं, जैसे वीडियो में एक कुत्ते ने किया. नहर किनारे जाकर लेट गया जहा पानी का बहाव ज्यादा नहीं था लेकिन उसे तर करने लायक काफी था.

Dog’s having the best summer fun… pic.twitter.com/ab57i5r4w0

— o̴g̴ (@Yoda4ever) June 9, 2022