Dog-Human Reunion: बिछड़े बेटे की तरह मालिक से लिपट कर रो दिया कुत्ता, 20 मिनट तक नहीं रुक पाए किसी के आंसू

सरप्राइज मिलना किसे नहीं अच्छा लगता? खासतौर पर अगर आपको वो मिल जाए जो आपके दिल के बेहद करीब हो तो शायद आप उसे शब्दों में बयान भी न कर पाएं. ऐसे ही एक शख्स को सरप्राइज में उसका फैमिली डॉग (Family Dog) मिला, जिसे देखकर शख्स बहुत भावुक हो गया. आपको बता दें कि कुत्ते और उसके मालिक का यह वीडियो वायरल हो गया है.दरअसल, एमा द डॉग एंड कीट्स द ह्यूमन (Emma the Dog and Keats the Human) के टिकटोक अकाउंट (TikTok account) पर एक फीमेल डॉग (Female dog) और उसे बहुत प्यार करने वाले शख्स के रीयूनियन (Reunion) को 2 पार्ट्स (2 Parts) में दिखाया गया है. पहले पार्ट में वीडियो में दिखाया गया है कि कार में पत्नी अपने पति को कहीं जाने का रास्ता बता रही है. इसके बाद वह कहीं रुकने का इशारा करती है तो पहले पति समझ नहीं पाता लेकिन फिर आसपास की जगह देखकर उसे सब समझ आता है और वो रोने लगता है. दरअसल, यह खुशी के आंसू होते हैं क्योंकि उसे यह समझ आ जाता है कि उसकी पत्नी उसे उसके फैमिली डॉग से मिलवाने लाई है.अपने डॉग के साथ रीयूनियन की बात सोच कर ही शख्स की आंखों में आंसू आ जाते हैं. इसके बाद जो हुआ वो दूसरे वीडियो में दिखाया गया है. देखने वालों की रिक्वेस्ट (Request) पर दूसरा वीडियो भी पोस्ट किया गया. जिसमें पति जैसे ही अपने कुत्ते के पास जाता है, वह फीमेल डॉग उनके गले लग जाती है. काले रंग की यह फीमेल डॉग बार-बार शख्स के गले लगती है. इसी दौरान शख्स की पत्नी भी बहुत प्यार से उसे 'हे गॉर्जियस (Hey Gorgeous) कहते हुए उसे अपने पास बुलाती है और उससे पूछती है कि उसने उन्हें मिस (Miss) किया या नहीं. साथ ही यह भी बताती है कि उन्होंने उसे बहुत ज्यादा मिस किया. उन्होंने आगे बताया कि अब यह फीमेल डॉग पहले से कमजोर हो गई है. उन्होंने बताया कि जब वह उसे इस जगह छोड़ कर गए थे तब वह काफी गोल-मटोल थी क्योंकि उसे घूमने के लिए ज्यादा जगह नहीं मिल पाती थी.आपको बता दें कि इस वीडियो को 2 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है. वीडियो को देखने वाले लोग इमोशनल (Emotional) हो गए. कई डॉग लवर्स तो इसे देखकर इतने भावुक हो गए कि रोने ही लगे. इस पर एक यूजर ने कमेंट किया कि इसे देखने के बाद मुझे मेरे कुत्ते की याद आने लगी, जो कि बाहर ही है. वहीं एक यूजर ने कहा कि अपने कुत्ते को न देख पाने के बारे में सोच कर ही रोना आ गया. तीसरे यूजर ने लिखा कि उन्हें इस वीडियो को देख कर हंसी भी आई और रोना भी बहुत आया. यही नहीं, एक यूजर ने लिखा कि वह वीडियो देखने के बाद 20 मिनट तक रोती रहीं. इस प्यारे से डॉग-ह्यूमन मिलाप को देखने वाले कई लोगों की आंखें नम हो गईं.