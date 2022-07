हर वक्त गुस्से में रहता है डॉग! तनी हुई त्यौरियों के पीछे है अजीबोगरीब वजह ...

Angry Looking Dog : हर जीव के अंदर प्यार होता है और उसे एक ऐसे शख्स की तलाश होती है, जो उसे भी प्यार करे. कुछ जानवर तो इतने लकी होते हैं कि उन्हें आसानी से एक प्यारा परिवार मिल जाता है, लेकिन कुछ एनिमल्स के साथ ऐसा नहीं होता. एक ऐसा ही जीव इस वक्त प्यारे परिवार की तलाश में हैं, जो दिखने में ऐसा लगता है कि हर वक्त गुस्से (Dog Looks Angry due to Rare Condition) में है. उसके ऐसे दिखने के पीछे एक अजीबोगरीब वजह है.

बोलिवियन डॉग शेल्टर में एक ऐसा कुत्ता भी मौजूद है, जिसे देखने से ऐसा लगता है कि वो हर वक्त गुस्से में रहता है. हालांकि ये कुत्ता भी आम डॉग्स की तरह ही है – प्यारा और वफादार, लेकिन उसको कुदरती तौर पर ऐसी कंडीशन मिली है, जिसकी वजह असामान्य लगता है. मिरर की रिपोर्ट की मुताबिक कुत्ते की त्यौरियां उसकी मेडिकल कंडीशन की वजह से चढ़ी हुई रहती हैं, इसका उसके मूड के साथ कोई लेना-देना नहीं है.

क्यों चढ़ी रहती हैं कुत्ते की त्यौरियां ?

Chupete नाम के इस डॉग को हाइड्रोसेफालस नाम की बीमारी है, जिसकी वजह से उसके मस्तिष्क में फ्लुइड बनता है, जो उसके सिर को दूसरे कुत्तों से अलग काफी अलग दिखाता है. उसकी खोपड़ी का आकार अलग हो चुका है और उसकी आंखें भी भैंगी हैं. कुत्ते की दोनों भौंहें ऊपर की तरफ चढ़ी रहती हैं. यही वजह है कि वो दिखने में ऐसा लगता है, मानो हर वक्त गुस्से में है. इंटरनेट पर इस डॉग की तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं, जिसे लोग पसंद कर रहे हैं. इस वक्त वो बोलिविया के Narices Frías shelter में रहता है. सीटी स्कैन के ज़रिये उसकी कंडीशन को मॉनिटर किया जा रहा है.

लोगों ने की डॉग की तारीफ

एनिमल एक्टिविस्ट Claudia Patricia ने अपने फेसबुक अकाउंट से Chupete की तस्वीरें फेसबुक पर शेयर की हैं, जिन्हें पूरा अटेंशन मिल रहा है. उन्होंने डॉग को प्यारा और भगवान का पसंदीदा बताया है, जिन्होंने उसे जीने का दूसरा मौका दिया. क्लाउडिया के इस मिशन में बाकी जानवर प्रेमी लोग भी शामिल हो गए और उन्होंने डॉग पर प्यार लुटाया. कुछ लोगों ने उसे एडॉप्ट करने में भी दिलचस्पी दिखाई और कुछ ने उसके अच्छे भविष्य की कामना की.

