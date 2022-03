पपीज़ को खाना खिलाती महिला को देख भावुक हुई मां, बाहों से लिपटकर जताया दुलार

जानवर और इंसान में यू तो बहुत फर्क होता है. फिर भी कई मामलों में देखा जाता है कि दोनों एक सी हरकतें कर बैठते हैं. लोगों को प्रति खास परिस्थिति में एक सा भाव दिखाते हैं. जिससे समझ में आने लगता है कि साथ-साथ रहते दोनों इंसान और जानवर दोनों एक-दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझने लगे हैं.

आपके बच्चों के प्रति जो भी सहानुभूति रखे, उसका ख्याल रखे और उसे प्यार करे उससे सहज ही लगाव हो ही जाता है. चाहे वो इम,न हो या कोई जानवर ही क्यों न हो. ट्विटर पर ऐसा ही एक वीडियो पसंद किया जा रहा है जहां एक फिमेल डॉग एक महिला को दुलार करने लगी क्यों वो महिला उसके बच्चों को खाना खिला रही थी. ट्विटर पर @Yoda4ever नाम से एक अकाउंट पर वीडियो अपलोड होने के कुछ ही मिनटों के भीतर लोगों ने उसे पसंद करना शुरु कर दिया. और कमेंट्स भी किए.

Dog mom thanks woman for feeding her puppies.❤️ pic.twitter.com/LqwUGfD90o — o̴g̴ (@Yoda4ever) March 8, 2022

जानवर भी जानते हैं शुक्रिया अदा करना

ट्विटर पर शेयर वीडियो में एक महिला कुछ छोटे पप्पीज़ के लिए खाना लेकर आई थी (Woman feeding some small puppies) फिर उन्हें एक साथ इकट्ठा कर हाथों से खाना खिला रही थी. इतने में उन पपीज़ की मां वहां आ पहुंची. पहले तो दूर से ये देखकर भागते हुए वहां आ धमकी की कहीं वो महिला उसके बच्चों के साथ कुछ गलत तो नहीं कर रही. लिहाज़ा वो बिना देर किए वहां आ धमकी और महिला के बेहद करीब पहुंच गई. मगर जैसे ही उसने देखा महिला तो उसके छोटे बच्चों के लिए खाना लाई है और अपनी निगरानी में बैठाकर उन्हें खाना खिला रही थी. इतना देखना था कि डॉग मॉम भावुक हो गई. और तुरंत दूसरी ओर से आकर उसके हाथों से लिपट गई (Mother of the puppies wrapped in the hands of the woman).

कई बार इंसान भी भुला देते हैं एहसान, मगर जानवर नहीं

डॉग मॉम और पप्पीज़ को खाना खिलाने वाली महिला के इस वीडियो को देखकर किसी के भी चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी. वीडियो पर कमेंट करने वालों ने इसे दिल को छूने वाला, तो किसी ने इसे प्यारा कहा. कुछ लोग खाना खिलाने वाली महिला को दुआएं भी दे रहे हैं. साथ ही ये तस्वीर संदेश भी देती हैं जो आपके अपनों का ख्याल रखे, उन्हें प्यार दें, उनका सम्मान करना चाहिए. उनका एहसास कभी न भूले जो बुरे वक्त में आपके या आपके अपनों के काम आते हैं

