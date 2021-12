Video : कुत्ते के लिए कपल ने बनवाया 2 मंजिला घर, मौजूद है पर्सनल टीवी और स्लाइड भी !

जिस तरह माता-पिता पर आरोप लगता है कि उन्होंने अपने बच्चों को ज्यादा पैसे और लाड़-प्यार देकर बर्बाद कर दिया, अब ऐसा ही ट्रेंड जानवरों (Pet Owners Expenses) को लेकर भी चल पड़ा है. इस वक्त इंटरनेट पर ऐसे कई पेट ओनर्स (Pets and Owners Relationship) मिल जाएंगे, जो अपने जानवरों पर ज़रूरत से ज्यादा खर्च करते हैं और दुनिया को इसे दिखाते भी हैं.

डॉग्स और कैट्स के लिए महंगी शॉपिंग करने के बाद इस वक्त TikTok पर एक कपल ने अपने डॉग के लिए बनवाए गए घर (Luxurious Lifestyle of Dog) को दिखाया है. इस कपल ने घर में गोल्डन रिट्रीवर के लिए केनेल के बजाय एक डबल स्टोरी बिल्डिंग (Couple made 2 story kennel for pet dog ) ही खड़ी कर दी है, जहां वो पर्सनल स्पेस और पर्सनल टीवी (2 story kennel with television and slide) भी मेनटेन करता है.

डॉग हाउस नहीं डबल स्टोरी बिल्डिंग !

Chipheregirl नाम के TikTok अकाउंट से डॉग के लिए बनाए गए इस अनोखे घर की सैर उसकी मालकिन ने कराई. उन्होंने बताया कि उनके पति ने घर के पालतू कुत्ते के लिए उनके ही घर जैसा एक डॉग हाउस बनाकर गिफ्ट किया है. इस डॉग हाउस में कुत्ते के लिए ज़रूरी सारी सुख-सुविधाएं मौजूद हैं. उसके लिए पर्सनल टीवी है, उसका अपना बेड है और क्रिसमस को देखते हुए अलग क्रिसमस ट्री भी सजाकर रखा गया है. इतना ही नहीं कुत्ते का अपना फ्रिज भी है, जहां उसके खाने-पीने की चीज़ें रखी रहती हैं. घर को काफी अच्छी तरह डिजाइन किया गया है, ताकि पर्याप्त धूप और हवा आ सके. कुत्ते के ऊपर के कमरे से नीचे तक के लिए स्लाइड भी घर में लगाई गई है.

लोगों ने कहा- फेंकने के लिए हैं कितने पैसे !

इस डॉग हाउस वाले वीडियो को अब तक TikTok पर 50 मिलियन बार देखा जा चुका है. लोग कुत्ते की लाइफस्टाइल देखकर उससे जल रहे हैं. एक यूज़र ने लिखा है कि ये कुत्ता मुझसे ज्यादा अच्छी ज़िंदगी जी रहा है, उसे किराया भी नहीं देना है. एक अन्य यूज़र ने मज़ेदार रिएक्शन देते हुए कहा है कि उसे रूममेट चाहिए क्या? मैं भौंक भी सकता हूं. वहीं एक अन्य यूज़र ने लिखा है- आपने बिना बताए ही बता दिया कि आप काफी अमीर हैं.

