Dog Parrot Friendship: शोले के जय-वीरू जैसी है इस कुत्ते और पंछी की यारी, वीडियो देख कर मजा आ जाएगा

Two things are never to be chased...

True friendship & true love 💕

Sweetest lip kiss ever.. pic.twitter.com/m4GN6RM18i



— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) July 10, 2020

आपने इंसानों की अटूट दोस्ती के किस्से तो खूब सुने होंगे. इंसान और कुत्तों की अनोखी दोस्ती भी देखी होगी लेकिन अब सोशल मीडिया (Social Media) पर कुत्ते और तोते की नायाब दोस्ती (Dog-Parrot Friendship) के कई वीडियोज वायरल (Videos Viral) हो रहे हैं, जिन्हें लोगों से भरपूर प्यार मिल रहा है. इन वीडियोज को देखने वालों के मुंह से 'ओह, सो क्यूट' (Oh, so cute) ही निकल रहा है.सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियोज में से एक वीडियो में देखा जा रहा है कि एक प्यारा सफेद पपी (Puppy) और एक सुंदर नीले रंग का तोता (Parrot) आपस में खेल रहे हैं. कभी पपी तोते के पास आ जाता है तो कभी दूर चला जाता है, फिर वापस आ कर तोते के साथ खेलने लगता है. वहीं तोता भी पपी के ऊपर सवार हो कर अपने पंख फैलाने लगता है. इस वीडियो को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं. इस वीडियो को इंस्टाग्राम (Instagram) समेत कई सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स (Social Media) पर लोगों ने अपलोड किया है.आपको बता दें कि इसी तरह कुत्ते और तोते की दोस्ती का एक और वीडियो ट्विटर (Twitter) पर वायरल हो रहा है. जिसमें तोता और एक पपी लिप किस (Lip Kiss) करते नजर आ रहे हैं. आपको बता दें कि इस वीडियो को आईएफएस ऑफिसर सुसांता नंदा (IFS Officer Susanta Nanda) ने अपने ट्विटर अकाउंट (Twitter Account) पर शेयर किया है. उन्होंने कैप्शन (Caption) में लिखा है, ''दो चीजों के पीछा कभी नहीं करना चाहिए... सच्ची दोस्ती और सच्चा प्यार'' उन्होंने इस वीडियो के लिए स्वीटेस्ट किस एवर (Sweetest Kiss Ever) भी लिखा है.वीडियो को अब तक हजारों लोग देख चुके हैं. जहां एक तरफ कई सारे लोग इसे देखकर इसे एक बेहद प्यारा वीडियो बता रहे हैं तो वहीं कई लोग कमेंट सेक्शन में मजे भी ले रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, ''प्यार बहुत है पर अब्बा नहीं मानेंगे''