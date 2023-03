अचानक पड़ा दौरा, तो डॉग ने बचाया मालकिन का सिर, Video देख आप भी कहेंगे- इनसे वफादार कोई नहीं!

Viral Video of Loyal Dog: सोशल मीडिया पर रोज़ाना तरह-तरह के कंटेंट वायरल होते रहते हैं. इनमें से जो वीडियो लोगों सबसे ज्यादा पसंद आते हैं, वो जानवरों से जुड़े हुए होते हैं. चाहे जंगल में जानवरों के बीच का संघर्ष हो या फिर घर पर पाले जाने वाले जानवरों की क्यूट हरकतें, इन्हें देखना लोगों को खूब पसंद आता है. हालांकि कई बार ये जानवर घर में रहते हुए इतने सेंसिटिव हो जाते हैं कि इन्हें देखकर आप भी भावुक हो जाएं.

पालतू जानवरों में अगर प्यार और वफादारी की बात की जाए तो डॉग्स से बेहतर कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है. अगर आपके घर में डॉग है, तो मुसीबत के वक्त वो अपना सब कुछ आपकी सुरक्षा में लगा देगा. इसी से जुड़ा हुआ एक वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है, जिसमें घर में पला हुआ एक कुत्ता अपनी मालकिन को चोट लगने से तब बचाता है, जब वो अपने होश में नहीं होती है.

डॉग ने चोट लगने से बचाया

वायरल हो रहे वीडियो में आप देख सकते हैं कि फर्श पर कुत्ते की मालकिन लेटी हुई है और इसी बीच उसे मिर्गी का दौरा पड़ता है. वो बेहोशी में लगातार अपना सिर फर्श से टकरा रही होती है. इसी बीच डॉग की नज़र उस पर पड़ती है और वो वहां पर पहुंचकर मालकिन के सिर के नीचे खुद लेट जाता है ताकि उसे चोट नहीं लगे. कुत्ता सब ही रुकता है, जब वो इस बात को लेकर निश्चिंत हो जाता है कि अब मालकिन के सिर में चोट नहीं लग रही है. इस वीडियो में कुत्ते की समझदारी देखकर लोग हैरान हो रहे हैं.

The dog protecs his owner’s head when she has a seizure!

Dogs are best friends! ❤️pic.twitter.com/3A9ONBpIvQ

— The Figen (@TheFigen_) March 1, 2023