मौत सामने देख शेर बन बैठा कुत्ता, डूबने से बचने के लिए तेंदुए पर चढ़ बैठा, इसके आगे की कहानी वीडियो में

सोशल मीडिया आज एक समय में वायरल कंटेंट का अड्डा हो गया है. इसपर ऐसी-ऐसी चीजें देखने को मिल जाती है, जिसे अगर सुना जाए, तो उसपर कोई यकीन नहीं करेगा. लेकिन इसपर वीडियोज शेयर हो जाते हैं, जो इन अजीबोगरीब मामलों के सबूत के तौर पर काम करते हैं. इन सबूतों को देखने के बाद खबर पर यकीन हो जाता है. अब ज़रा आप भी सोचिये. अगर आपको कहा जाता कि एक कुत्ते ने अपनी जान बचाने के लिए तेंदुए की सवारी कर ली तो क्या आप यकीन करते?

खबर सुनने के बाद आपको लग रहा होगा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता. भला एक कुत्ते की इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है? वो अपनी जान बचाने के लिए तेंदुए पर सवार कैसे हो सकता है? लेकिन ये मामला फर्जी नहीं है. सोशल मीडिया पर इसका वीडियो बतौर सबूत वायरल हो रहा है. इसमें एक कुत्ते को पानी में डूबने से बचने के लिए तेंदुए पर चढ़ते देखा गया. लोगों को पहली बार में यकीन ही नहीं हुआ. लेकिन ये मामला पूरी तरह सच है.

आईएफएस अधिकारी ने किया शेयर

इस वायरल वीडियो को ट्विटर पर IFS अधिकारी सुरेंद्र मेहरा ने शेयर किया. इसके साथ ही कैप्शन में उन्होंने लिखा कि एक तेंदुआ और कुत्ता जिंदगी के लिए साथ जंग लड़ रहे थे. प्रकृति में जिंदगी बचाने के लिए ये सब करना पड़ता है. दोनों सुरक्षित बाहर आ गए थे. 10 सेकंड का ये वीडियो वायरल हो चुका है. इसे अभी तक हजारों व्यूज भी मिल गए हैं. दरअसल, इस वीडियो में देख सकते हैं कि कहीं पानी जमा है. उस पानी से बचने के लिए तेंदुआ और कुत्ता साथ संघर्ष कर रहे थे. जब कुत्ते को लगा कि वो डूब जाएगा, तब उसने तेंदुए पर ही सवार होने का फैसला कर लिया.

A leopard and dog struggling for life together, It’s all about the instinct for survival in nature. 🐆 🐕

Animals safely came out ..#Survival #nature #wildlife

VC: SM@susantananda3 @supriyasahuias @ipskabra @SudhaRamenIFS @ParveenKaswan pic.twitter.com/S20yeLOyAy

— Surender Mehra IFS (@surenmehra) April 6, 2023