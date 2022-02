कुत्ते ने नदी में डूबते मालिक की बचाई जान, एक बार फिर डॉग ने साबित की वफ़ादारी

कुत्ते इंसानों के सबसे अच्छे दोस्त (Dogs are man’s best friend)होते हैं ये बात यू हीं नहीं कही जा रही बल्कि कई बार इस बेजुबान ने अपनी वफादारी, स्वामी भक्ति की ऐसी-ऐसी मिसाल पेश की है आप सोच में पड़ जाएंगे. कुत्तों की खासियत होती है कि अगर वो अपने मालिक को खतरे में भांप गए तो अपनी जान पर खेल कर उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं. यही वजह है की पालतू के तौर पर कुत्ते सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं.

फ्लोरिडा (Florida) में 81 साल के हैरी स्मिथ (Harry Smith) अपनी फेवरेट डॉग सारा (Sarah) के साथ नदी किनारे टहलने निकले थे. तभी फ्लोरिडा के पोर्ट सेंट लूसी (Port St. Lucie, Florida) में एक ऐसे हादसे का शिकार हो गए जहां से उन्हें मौत बिल्कुल करीब नज़र आने लगी थी. अपने बचाव के लिए वो कुछ भी करने की हालत नहीं थे, ऐसे में उनकी मदद की उनकी फेवरेट डॉग सारा ने. सारा ने अपनी मालिक को खतरे में भांपते ही उन्हें बचाने का जुगाड़ा शुरु कर दिया. जिसके बाद लोगों ने उसे उस दिन का असली हीरो कहा (Sarah was the real hero that day)

डॉगी सारा की आवाज़ सुनकर मदद को आए लोग

हैरी स्मिथ दिव्यांग है और अपनी इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर पर थे. वो और सारा दोनों साथ में नदी किनारे टहल रहे थे तभी अचानक व्हीलचेयर में कुछ गड़बड़ी आ गई और उसपर से हैरी का नियंत्रण खो गया. जब तक वो कुछ समझ पाते या कोई हेल्प मांगते उससे पहले ही तेज़ी से सरकती व्हीलचेयर नदी में जा गिरी. हैरी तैर नहीं सकते थे लिहाज़ा उनका बैलेंस खत्म हो गया और वो तुरंत डूबने लगे. डॉगी सारा ने देखा तो हैरी पूरी तरह डूब गए थे. सिर्फ उनका सिर ही पानी के ऊपर था. वो छटपटा रहे थे.

सौ.Facebook: मालिक डूबते देख ज़ोर-ज़ोर से भौंकने लगी डॉग ‘सारा’

‘सारा’ ने निभाई वफादारी, बच गए मालिक ‘हैरी’

मालिक की ऐसी हालत देख सारा ज़ोर-ज़ोर से भौंकने लगी. उसे बेतहाशा चिल्लाते देख कुछ लोग उस ओर जहां से हैरी नदी में गिरे थे फिर उन्हें डूबते देख दो लोगों ने उन्हे बचाने की कोशिश की. इस दौरान दो पुलिस वाले भी वहां आ गए जिन्होंने मिलकर हारी रेस्क्यू किया और उन्हें बाहर निकाल कर मेडिकल असिसटेंस के लिए भेजा. उनके पूरी तरह से ठीक होने की तस्दीक के बाद हैरी को उनकी डॉगी सारा के साथ घर भेज दिया गया. हालांकि उनकी इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर पानी में डूबने से पूरी तरह खराब हो गई. इस घटना ने एक बार फिर या साबित कर दिया कुत्ते इंसानों के लिए सबसे वफादार और सबसे अच्छे दोस्त होते हैं. सारा अगर इतनी ज़ोरडज़ोर से नहीं भौंकती तो किसी का ध्यान नदी में डूबते हैरी की तरफ नहीं जाता और एक बड़ा हादसा हो सकता था.

