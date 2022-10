यूक्रेन: मिसाइल हमले में मालिक के परिवारवालों की हुई मौत, तो घर के मलवे पर बैठ कर रो रहा था कुत्ता; देखें वीडियो

Viral Video: जानवर भी हमारी तरह बेहद भावुक होते हैं. इंसान के साथ रह कर वो भी सुख-दुख के साथी बन जाते हैं. एक ऐसा ही वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है. ये वीडियो यूक्रेन का है. रूस के साथ चल रही है जंग के बीच मिसाइल अटैक में एक परिवार के सभी लोगों की मौत हो गई तो कुत्ता घर के मलवे पर बैठ कर रोने लगा. इस हमले में कुत्ते का मालिक नतालिया, उसके बच्चे वासिलिसा और इवान, उनकी दादी अल्ला और उनके दूसरे कुत्ते, जैक की मौत हो गई.

ये वीडियो बेहद भावुक कर देने वाला है. क्रेम नाम के इस कुत्ते को लोग मलवे से हटाना चाह रहे थे, लेकिन वो वहां हिलने से इंकार कर देता है. वो बेहद उदास है. वो अपने मालिकों के लिए मलबे के बीच चारों ओर देखता है जहां उसका घर हुआ करता था.

This loyal dog called Krym (Crimea) doesn’t leave the rubble of destroyed house where his family died yesterday after russian rocket hit civil house in Dnepr. pic.twitter.com/GTZNDHpOSK

— ✂️ Furoar Suits 🇺🇦 from Ukraine (@FuroarSuits) September 30, 2022