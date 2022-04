खाना खा रहे बच्चे के मुंह से निवाला छीनकर खाने लगा डॉगी, उसकी हरकत देख सन्न रह गया मासूम

माना कि कुत्ते इंसानों के बहुत अच्छे दोस्त होते हैं. ठीक है कि वो बहुत इमानदार और स्वामीभक्त जानवर होता है. लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो कोई लिहाज़ ही न रखे. मालिक और पालतू के बीच कोई फर्क ही न छोड़े.

बड़ों के साथ भले नहीं लेकिन पालतू जानवर घर के बच्चों के साथ कई बार ऐसी हरकत कर जाते हैं जो जो बच्चों को तो पसंद नहीं आती लेकिन देखने वालोंको बड़ा मज़ा आता है. ऐसा ही एक वीडियो ट्विटर पर शेयर किया है @FredSchultz35 ने. जिसे देखकर हंसी छूट पड़ेगी. वीडियो में एक बच्चा अपने पालतू के पास बैठकर कुछ खा रहा था तभी कुत्ते में उसके मुंह से निवाला छीन कर अपने मुंह में डाल लिया.

You’re done eating right…I am now. 😳😂🐕👶🏼 pic.twitter.com/ZDIWbIUuhe

