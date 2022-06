कुत्तों ने फिर साबित की इंसानों से वफादार दोस्ती, पानी में जैसे ही गिरा शख्स बचाने के लिए कूद पड़े 2 डॉगी

जानवरो में अगर सबसे वफादार का तमगा किसी को हासिल है तो वो है इंसानों का सबसे करीबी माने जाने वाला जानवर डॉगी. जिसने हमेशा से हर रूप में न सिर्फ वफादारी दिखाई बल्कि दोस्तों का दोस्त और यारों का यार बनकर रहता है डॉगी. एनिमल लवर्स के पास कोई और जानवर हो या न हो कैट या डॉगी ज़रूर मिल जाएंगे. जिसे लोग अपने बच्चे की तरह प्यार और दुलार करते हैं.

Wildlife series में आपको दिखाएंगे धरती के सबसे वफादार जानवर की वफादारी का वीडियो जिसने लोगोंको इतना प्रभावित किया है कि अब तक साढ़े लाख बार इस वीडियो को देखा गया. जिसे अपने ट्विटर पेज पर शेयर किया @TheFigen ने. एक शख्स रस्सी पकड़कर नदी के बीच तक पहुंचता है और बीचोबीच जाकर उसका हाथ छूट जाता है फिर तो दो कुत्ते ऐसे उसे बचाने भागे कि हैरत में जाएंगे आप.

मालिक के पानी में गिरते ही दो कुत्तों ने लगा दी छलांग

वीडियो में एक शख्स अपने दो कुत्तों के साथ एक जगह मौजूद था जहां से एक रस्सी पकड़कर वो पानी के बीचोबीच पहुंचता है. तभी उसका हाथ छूट जाता है और शख्स पानी में चला जाता है. इतना देखना था कि उसके दो कुत्ते जो दो अलग-अलग किनारे पर खड़े थे अचानक से एक्टिव हो गए भौंकते हुए दोनों ने आफत कर दी. काले कुत्ते ने तो इतनी तेज़ी दिखाई कि शख्स के साथ खड़े कुत्ते के हरकत में ने से पहले ही दूसरे छोर से जाकर पानी में जा कूदा. तब तक दूसरा भूरा कुत्ता भी जंप लगाकर शख्स के पास तक पहुंच गया था.

I want to cry! Dogs are the best friends! ❤️pic.twitter.com/xHXP1A0vyq

— Figen (@TheFigen) June 13, 2022