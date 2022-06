डॉग्स बन गए बलून प्लेयर, बाकायदा टीम बनाकर खेलते दिखे गुब्बारा गेम

जानवर भी कितने मस्तीखोर होते हैं ये तो सोशल मीडिया के ज़माने में वीडियो के ज़रिए अक्सर देखने को मिल ही जाता है. कहते हैं जानवरों और इंसान के बच्चों में नस्ल को छोड़कर ज्यादा फर्क नहीं होता. उनकी हरकतें, शरारतें, मस्ती सबकुछ तो मेल खाता है. अगर यकीन न हो रहा हो तो आपको एक वीडियो दिखाते हैं. जहां ढेर सारे कुत्ते एक गुब्बारा देखते ही उसके लिए मचल उठे.

Wildlife series में आज मिलिए कुत्तों की बलून टीम से. जी हां बाकायदा एक ग्रुप बनाकर कुत्ते मैदान में बलून के साथ खेलते नज़र आए. @CreatureNature_ के ट्विटर पर शेयर वीडियो में टीम का हर डॉग प्रोफेशनल प्लेयर की तरह की चौकन्ना दिख रहा था. फुटबॉल और वॉलीबॉल की तरह शॉट मारने की कोशिश कर रहा था. ये वीडियो खूब पसंद किया जा रहा है.

गुब्बारे के साथ देखिए वॉलीबॉल और फुटबॉल का खेल

गुब्बारा एक ऐसी चीज़ है जिसे देखकर बच्चे तो बच्चे जानवर भी बहुत खुश हो जाते हैं. उनका मन मचलने लगता है एक गुब्बारे के लिए. ऐसा नहीं है कि ये हाल केवल बच्चों का ही होता है. कई जानवर भी ऐसे ही होते हैं जिन्हें गुब्बारा देखते ही उसके साथ खेलने का मन होने लगता है. तभी तो जैसे ही मैदान में कहीं से एक गुब्बारा उड़ता हुआ आया उसे देखते है मैदान के कोने-कोने से सारे कुत्ते एक जगह इकट्ठा ह गए. फिर उसे फुटबॉल बनाकर खूब खेलने लगे. नज़ारा ऐसा था मानों मैदान में बलून गम चल रहा हो और कुत्तों की प्लेयर टीम उसमें भाग ले रही हो.

they are having so much fun … pic.twitter.com/6QfBUx3awg

— Creature Nature (@CreatureNature_) June 14, 2022