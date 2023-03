Dog Attack Lion Video: शेर जंगल का राजा होता है. इंसान क्‍या तमाम जानवर उसकी मौजूदगी भर से सहम जाते हैं. अगर वह शहर में घुस जाए तो हड़कंप मच जाता है. घरों के ताले बंद हो जाते हैं. पर कभी सोचा है कि अगर उनका सामना कुत्‍तों से हो जाए तो क्‍या होगा? दरअसल, सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर आपको यकीन हो जाएगा कि कुत्ते सही मायने में अपने इलाके के शेर होते हैं! और अगर वे झुंड में हों तो सिर्फ इंसानों नहीं, जंगल के राजा पर भी भारी पड़ सकते हैं.

भारतीय वन सेवा के अध‍िकारी सुशांत नंदा (IFS Susanta Nanda)ने यह वीडियो शेयर किया है. कैप्‍शन लिखा, अपनी गली तो कुत्‍ता भी शेर होता है. वीडियो गुजरात के गिर सोमनाथ के एक गांव का है. इसमें आप देख सकते हैं कि रात के अंधेरे में शिकार की तलाश में एक बब्बर शेर गांव में घुस गया. कुत्‍तों को जब इसकी भनक लगी तो वह पीछे लग गए. कुछ दूर तक उसके साथ चलते रहे और देखते ही देखते शेर को दौड़ा लिया. वीडियो देखकर आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा. सोच में पड़ जाएंगे कि क्‍या कुत्‍तों के डर से जंगल का राजा इस तरह भाग रहा है. यह पूरी घटना किसी ने कैमरे में कैद कर ली जो अब वायरल हो रही है.

अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है

From the streets of Gujarat. Via ⁦@surenmehra⁩ pic.twitter.com/clhYLlcq6C

— Susanta Nanda (@susantananda3) March 22, 2023