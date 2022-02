भूल से भी कुत्ते को ना चाटने दे ये चीज, जीभ से सटाते ही हो सकती है मौत!

पालतू जानवरों को लेकर एक बार फिर एक बड़ा खतरा मंडराने लगा है. जानकारी के मुताबिक जो लोग अपने पालतू जानवरों को लेकर टहलने जाते हैं उन्हें सावधान रहना होगा. उनके जानवर खतरे में हो सकते हैं. एक नई बीमारी की दस्तक ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं. अगर आपको अपने प्यारे पालतू कुत्तों से बेहद प्यार है तो ये खबर खास आपके लिए है.

कॉर्निश कोस्ट (Cornish coast) पर समंदर से निकलने वाली एक रहस्यमयी चीज ने कुत्तों को अपनी चपेट में लेना शुरु कर दिया है. समंदर से निकलवे वाले पाम ऑयल (Palm oil) के चट्टान के टुकड़े चाटने से गंभीर बीमारी का पता चला है. अगर इस ज़हरीले पदार्थ की मात्रा शरीर में ज्यादा हो गई तो कुत्ते गंभीर रुप से बीमार या फिर मौत के मुंह में भी जा सकते हैं. लिहाज़ा पालतू जानवरों के मालिकों के लिए खास चेतावनी जारी की गई है.

समंदर किनारे छिपी है मौत!

Dog Owners के लिए खास तौर पर कहा गया है कि जानवरों को टहलाने के दौरान इनपर कड़ी निगरानी रखे. तट के पास से वो कुछ भी खा या चाट सकते हैं जिससे खतरा हो सकता है. कोर्टिश तट पर समंदर से बडी मात्रा में पाम ऑयल के बड़े-बड़े चट्टान के टुकड़े निकल रहे हैं, जिनपर एक रहस्यमयी ज़हरीला पदार्थ चिपका हुआ है जिसे अगर अपनी आदत के मुताबिक जानवरों ने चाट लिया तो गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ेगा. लिहाज़ा पाम ऑयल जैसे किसी भी सफेद, हल्के पीले और भूरे रंग के चट्टानी टुकड़े को देखते ही 999 पर कॉल करने को कहा गया है ताकि तटरक्षक जल्द से जल्द सुरक्षा इंतज़ाम कर सकें. साथ ही जैसे ही इस बात का पता चले की कुत्ते ने पाम ऑयल को चाटा या उसके किसी टुकड़े को खाया है तो तुरंत उसे लेकर जानवरों के डॉक्टर के पास जाएं.

पॉम ऑयल ‘Fatbergs’ हो सकता है जानलेवा!

पाम ऑयल के फैटबर्ग कई बार काफी बड़े आकार के हो सकते हैं. हाल ही में न्यूक्वे और पैडस्टो (Newquay and Padstow) के बीच पोर्थकोथन बीच (Porthcothan Beach) पर विशालकाय फैटबर्ग देखे गए हैं. जिसे बड़ा खतरा माना जा रहा है. रामे पेनिनसुला बीच केयर फेसबुक ग्रुप (Rame Peninsula Beach Care Facebook Group) की पोस्ट पालतू जानवरों को लेकर कड़ी चेतावनी जारी की गई है पॉम ऑयल बेहद खतरनाक है. अगर कुत्तों ने उसकी ज्यादा मात्रा का सेवन किया तो उनकी जान पर भी बन सकती है. कैरिबियन में तूफान ब्रिटिश समुद्र तटों पर प्रदूषण को बढ़ा सकते हैं (Storms in the Caribbean can push the marine pollution onto British beaches). केंट और ससेक्स तटों के साथ-साथ कॉर्नवाल में पाम ऑयल के फैटबर्ग देखे गए हैं.

