डॉल्फिन ने धक्का मारकर शख्स को बाहर जाने का दिया इशारा, तो लहरों को चीरने का सपना हो गया चकनाचूर

सृष्टि की रचना के साथ हर जीव का स्थान बांट दिया गया था. जल, थल, नभ, तो वहीं जंगल, शहर सब बांट दिए गए थे. लेकिन इंसानों ने धीरे-धीरे हर जगह अपनी धमक बना दी. पानी में तो इतना दखल बढ़ा दिया है कि जलीय जीव परेशान हो गए हैं. पानी के ऊपर भी, समंदर की गहराई में भी जा पहुंचे इंसान या तो खुद या फिर उनकी मशीनें. ऐसे में प्यारी सी डॉल्फिन की झुंड ने ऐसा करारा जवाब दिया, कि इंटरनेट पर छा गया वीडियो.

@cctv_idiots के ट्विटर अकाउंट पर एक मज़ेदार वीडियो शेयर किया गया. समंदर में डॉल्फिन के झुंड ने अंदर आते शख्स को धक्का मारकर बाहर जाने का इशारा दिया. जैसे वो बता रही हों कि ये तेरा घर नहीं है. डॉल्फिन के अंदाज़ ने व्यूवर्स का दिल जीत लिया. फिर तो खूब ठहाके लगे. इस वीडियो को 10 लाख से ज्यादा व्यूज़ मिले हैं.

समदंर में घुसा, धक्का खाकर बाहर आया

वैसे तो किसी को भी अपने घर में बिना परमिशन किसी का आना पसंद नहीं होता. और जाना भी नहीं चाहिए. लेकिन क्या करें बेचाने जीवों से कोई उनके घर में गुसने से पहले ना तो कोई पूछता है ना ही घर उजाड़ने से पहले. लगता है इसी के चलते कुछ जीवों ने अब इसकी बीड़ा खुद उठा लिया है. और अपने घर से बाहरी को भगाना चालू. यकीन ना हो रहा हो रहा हो तो ये वीडियो देख लीजिए जहां कई डॉल्फिन्स ने योजनाबद्ध तरीके से सीमा पर तैनात होकर एक शख्स को बाहर का रास्ता दिखाने की कोशिश की. और बाकायदा उछलकर उसे धक्का मार दिया जो सर्फिंग बोर्ड और चप्पू के सहारे समंदर के भीतर जाने की तैयारी में था. वैसे तो हर जगह समंदर में इंसानों की दखल ने जलीय जीवों को बहुत नुकसान पहुंचाया है. लेकिन जीव कहां कुछ कर पाते हैं. मगर जब जागो तभी सवेरा कुछ इसी तर्ज पर डॉल्फिन ने शुरुआत कर दी है लगता है.

Get back on land where you belong 🐬 pic.twitter.com/HJn9Gc1dYo

— CCTV_IDIOTS (@cctv_idiots) June 17, 2022