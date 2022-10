गधे को एक 'खास सीट बेल्ट' ने बचा लिया, वरना सड़क पर ही हो जाती मौत! देखें वायरल वीडियो

Viral Video: हमारे देश में सड़कों पर हादसे आम बात हैं. आए दिन हादसों में बड़ी संख्या में लोगों की मौत होती रहती है. इसके बावजूद लोग ट्रैफिक नियमों का सही तरीके से पालन नहीं करते. यहां लोग अभी भी सीट बेल्ट को अहमियत नहीं देते. आज हम जिस वीडियो की बात करने जा रहे हैं वहां गलती तो इंसान की थी, लेकिन ‘खास बेल्ट’ यानी लगाम से गधे की जान बच गई.

इस वीडियो में एक गाड़ी को खींचते हुए, गधा और उसका सवार सड़क पर दिखाई देते हैं. अचानक पीछे से एक कार इस गाड़ी से टकरा गई. गधा और गाड़ी वाला सड़क की दूसरी ओर पहुंच गए. लेकिन लगाम के सहारे गाड़ी वाले ने गधे की जान बचा ली. इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है, ‘गधे को सीटबेल्ट ने बचा लिया वरना कार वाले ने तो मार दिया था.’

सोशल मीडिया यूजर्स इस अजीबोगरीब घटना से हैरान हैं. ये लगभग वैसा ही था जैसे कार चालक बिना सड़क की ओर देखे गाड़ी चला रहा हो. एक ट्विटर यूजर ने लिखा, “जिस तरह से गधे ने मुड़कर चेक किया कि किसने मारा और क्या हुआ, वो कमाल था.’ एक और यूजर ने लिखा, ‘बेजुबान का दर्द भला इंसान कैसे समझे?’

The way donkey turned around and checked who hit and what happened

