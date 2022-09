'मुझे भैया या अंकल न कहें'... उबर के ड्राइवर ने अपनी कार में लगाया नोटिस, फोटो हुआ वायरल

VIRAL NEWS: हम सबलोग आए दिन कैब का इस्तेमाल करते हैं. कई बार सफर के दौरान ड्राइवर से बातचीत भी होती है. ऐसे में सवाल उठता है कि बातचीत के दौरान आप ड्राइवर को क्या कह कर संबोधित करते हैं… ड्राइवर साहब, भैया, अंकल या फिर कुछ और….. आप पूछेंगे इससे क्या फर्क पड़ता है… आप ड्राइवर को उम्र के लिहाज से कुछ भी कह सकते हैं… लेकिन जनाब ऐसा है नहीं, फर्क पड़ता है. दरअसल उबर के एक ड्राइवर को भैया या अंकल बुलाना पसंद नहीं है. लिहाज़ा उन्होंने अपनी सीट के पीछे एक नोटिस लगा दी है.

उबर के इस ड्राइवर ने अपनी सीट के पीछे नोटिस में लिखा है- ‘मुझे भैया या अंकल कह कर न बुलाए.’ ड्राइवर का ये पोस्ट वायरल हो गया है. लोग अब नोटिस को लेकर अपने अलग-अलग तर्क दे रहे हैं.ट्विटर यूजर सोहिनी एम ने इस पोस्ट को फोटो के साथ शेयर किया है.



एक यूज़र ने लिखा है कि ड्राइवर को क्या कहा जाए बॉस या फिर टपोरी? सोहनी ने इसके जवाब में लिखा है मुंबई में बहुत सारे बुजुर्ग कैब ड्राइर हैं. उन्हें नाम से पुकारना अजीब सा लगता है.



अदिति नाम के एक यूज़र ने लिखा है, ‘मैं हर ड्राइवर को “ड्राइवर साहब” कहता हूं. उन्हें काफी अच्छा भी लगा था. क्योंकि वो 20 साल में कैब चला रहे थे, किसी ने भी उन्हें साहब नहीं कहा था, और उन्होंने कुछ मिनटों के लिए मुझसे इसके बारे में बात की थी.’

I just call every driver “driver sahab” because i did it once and the cabby was overwhelmed because no one had ever called him Sahab in the 20 years he had been driving cabs, and he spoke about it to me for a few minutes. I didn’t realise it would be so impactful.

