डूडल आर्टिस्ट ने अपने हाथों से सजाया 12 कमरों का घर, वॉशरूम से किचन तक, हर कोना लगता है मास्टरपीस!

House Covered in Doodle Art: दुनिया में अलग-अलग तरह के लोग हैं और उनकी अपनी कला होती है. कुछ लोग अपनी रचनात्मकता को अपने तक ही सीमित रखते हैं तो कुछ लोग इसे अनोखे तरीके से पेश करते हैं. कुछ ऐसा ही किया है यूनाइटेड किंगडम के एक डूडल आर्टिस्ट ने. उनकी क्रिएटिविटी और मेहनत का नतीजा ये है कि आज उनका 12 कमरों का बड़ा सा घर आर्ट गैलरी बन चुका है. लोग इसे देखने के लिए खासतौर पर आते हैं.

मिस्टर डूडल के तौर पर मशहूर सैम कॉक्स ने अपने पूरे घर को किसी आर्ट गैलरी में तब्दील कर रखा है. घर का शायद ही कोई कोना होगा, जहां आपको डूडल आर्ट नहीं मिले. केंट में रहने वाले सैम कॉक्स इसी घर में रहते हैं और उनके घर की बेडशीट, टेबल-चेयर से लेकर उनकी पत्नी और उनके ज्यादातर कपड़े भी डूडल आर्ट के रंग में रंगे हुए हैं. आपको ये अजीब लग सकता है लेकिन कॉक्स को ये खूब पसंद है.

मिस्टर डूडल का खूबसूरत कारनामा

ऐसा नहीं है कि सैम कॉक्स का घर कोई छोटा है. इसमें कुल 12 कमरे हैं और इसकी कीमत 12.5 करोड़ से भी ज्यादा है. 28 साल के सैम कॉक्स ने कुल 2 साल का वक्त लगाकर अपने घर के स्टोव टॉप्स से लेकर बेडशीट, सीढ़ियां, वॉशरूम और हर एक कोना सफेद रंग में रंगवाकर उस पर डूडल आर्ट बनाया है.

View this post on Instagram A post shared by Mr Doodle (@mrdoodle)

उन्होंने University of the West of England से ये कला सीखी है और साल 2017 में Mr Doodle pop-up shop लॉन्च होने के बाद उन्होंने खुद को डूडल मैन के तौर पर मशहूर कर लिया. उनके साथ इस घर में उनकी पत्नी एलेना रहती हैं और वो भी सोशल मीडिया पर शेयर की गई पिक्चर्स में डूडल वाले कपड़े पहने हुए नज़र आ रही हैं.

I doodled my house pic.twitter.com/hHhNvqKPqa — Mr Doodle (@itsmrdoodle) October 2, 2022

सोशल मीडिया पर शेयर की कला

सैम कॉक्स ने अपनी 2 साल की मेहनत को 2 मिनट के स्टॉप मोशन वीडियो के ज़रिये दर्शाया है. इसमें कुल 1857 इमेज हैं और कॉक्स का कहना है कि उन्होंने 2296 पेन निब्स और 401 ब्लैक स्प्रे पेंट केन खर्च किए हैं. इतना ही नहीं 286 ड्रॉइंग पेंट बॉटल्स, 900 लीटर व्हाइट पेंट के साथ उनकी ढेर सारी मेहनत और किफायती ट्रिक्स के बाद ये घर बनकर तैयार हुआ है. फेसबुक पर उनके इस वीडियो को 76 लाख से भी ज्यादा लोग देख चुके हैं, जबकि इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी उनके वीडियो को लोगों ने पसंद किया है.

