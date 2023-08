मरना कोई नहीं चाहता, लेकिन कई बार हालात ऐसे हो जाते हैं कि इंसान इच्छामृत्यु की मांग करने लगता है. दुनिया के कई देशों में इच्‍छामृत्‍यु कानून है. गंभीर रूप से बीमार लोगों, जिनकी बीमारी कभी ठीक नहीं हो सकती और उन्‍हें दर्द से छुटकारा दिलाने के लिए इच्छामृत्यु की अनुमत‍ि दी जाती है. भारत में फ‍िलहाल इसकी मंजूरी नहीं मिलती. लेकिन इच्‍छामृत्‍यु कई बार इतनी दर्दनाक होती है कि लोग तड़पते रहते हैं. अब एक डॉक्टर ने ‘मौत की मशीन’ तैयार की है. उनका दावा है कि ताबूत की तरह दिखने वाली इस मशीन में इंसान को डालते ही बस एक बटन दबाना होगा और पलभर में सबकुछ खत्‍म. इसमें दर्द काफी कम हो जाता है. यह मशीन इच्‍छामृत्‍यु वालों को ‘शांतिपूर्वक’ मरने का मौका देगी.

डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक, इस ‘सुसाइड पॉड’ को मशहूर एनजीओ एग्‍ज‍िट इंटरनेशनल के निदेशक डॉ. फ‍िलिप निश्के ने तैयार किया है. तब से उन्‍हें डॉ. डेथ के नाम से भी जाना जाता है. स्विटजरलैंड सरकार ने तो इच्‍छामृत्‍यु के लिए इस मशीन को कानूनी मंजूरी तक दे दी है. ‘डॉ. डेथ’ के मुताबिक, इस मशीन का इस्‍तेमाल अगले साल की शुरुआत में किया जा सकता है. इस सोच की वजह से डॉ. डेथ को खुदकुशी के सहायक एलन मस्‍क भी कहा जाने लगा है.

..still looking for that perfect place to die (..and marry)? pic.twitter.com/SMakInSUzx

— Philip Nitschke (@philipnitschke) February 16, 2023