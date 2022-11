चीन में ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट पास करना नहीं होता आसान, वीडियो देख उड़ जाएंगे होश

China Driver license exam: किसी भी देश में ड्राइविंग लाइसेंस लेना आसान नहीं होता है. हर देश के अपने नियम कानून होते हैं. लाइसेंस से पहले आपको एग्जाम भी पास करना होता है. लिखित परीक्षा के बाद प्रैक्टिल के तौर पर आपसे गाड़ी चलाने को कहा जाता है. ये सब पास करने के बाद आमतौर पर आपको लाइसेंस के लिए हरी झंडी मिल जाती है. भारत में तो ये सब आसानी से हो जाता है, लेकिन चीन में इसके लिए आपको जमकर पापड़ बेलने पड़ते हैं.

चीन में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए किस तरह आपको गाड़ी चलाने के लिए दिया जाता है, इसका एक वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है. वीडियो देख कर आपको चक्कर आ जाएगा. एक से बढ़ कर एक अड़चने यहां मौजूद हैं. इस वीडियो को शेयर किया है-तनसू येगन ने.

Driver license exam station in China pic.twitter.com/BktCFOY4rH

घुमावदार रास्ते

48 सेकेंड के इस वीडियो में एक से बढ़ कर एक घुमावदार रास्ते हैं. आगे-पीछे, दाएं-बाएं… हर जगह अड़चनें हैं. अगर एक बार भी आपने सफेद लाइन को टच कर लिया फिर तो आपको लाइसेंस मिलने से रहा. इस वीडियो को अब तक 40 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा है. कई लोग इस वीडियो को देखने के बाद अपने-अपने देशों के वीडियो भी पोस्ट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा है कि इसलिए वहां के लोग ज्यादा कार नहीं बल्कि बाइक चलाते हैं.

That’s why they use bikes pic.twitter.com/mTilg4KL6r

— CynthiaZoe (@arc_zoe_) November 4, 2022