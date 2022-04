Go-Cart 'जुगाड़ी' में दूध बेचने निकला शख्स, इंटरनेट पर वायरल हुआ वीडियो

Driver Delivering Milk on Jugad Gadi : कई बार ज़िंदगी में ऐसा होता है कि इंसान बनना कुछ और चाहता है लेकिन बन कुछ और जाता है. ज़िंदगी जीने के संघर्ष में कई बार लोगों की हॉबीज़ पीछे छूट जाती हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं, जिनका शौक किसी न किसी रूप में दिख ही जाती है. कुछ ऐसा ही शौक दिखा एक दूधवाले (Milkman Jugad Go Kart) का, जब वो अजीबोगरीब गाड़ी में दूध ले जाते हुए दिखा.

वायरल हो रहे वीडियो (Viral Video on Social Media) को एक दूधवाला अपनी मोटरसाइकिल और फॉर्मूला गाड़ी के बीच की कोई जुगाड़गाड़ी बनाए हुए है और उस पर दूध के कैन ले जा रहा है. दिखने में ये गाड़ी किसी फॉर्मूला वन रेस कार जैसी लग रही है, जो जुगाड़ के ज़रिये बनाई गई है. वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही वायरल हो गया है.

3 पहिये की गो-कार्ट का कमाल

इस वीडियो को एक शख्स ने अपनी कार से ही रिकॉर्ड किया है. वो गाड़ी से सड़क पर जा रहा था, तभी उसे रास्ते में एक ऐसा आदमी दिखा, जो अजीबोगरीब गाड़ी में दूध डेलीवर करने जा रहा था. इस गाड़ी में न तो चार और न ही दो पहिये थे बल्कि ये तीन पहियों वाली गाड़ी थी. काले रंग की जैकेट और हेलमेट पहने हुए इस शख्स को बड़े रफ्तार से गाड़ी दौड़ाते हुए देखा जा सकता है. वीडियो को @RoadsOfMumbai नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो के साथ कैप्शन दिया गया है -जब आप फॉर्मूला वन ड्राइवर बनना चाहते हैं लेकिन परिवार के दबाव में डेयरी बिजनेस में मदद देने लगें.

When you want to become a F1 driver, but the family insists in helping the dairy business 👇😜 pic.twitter.com/7xVQRvGKVb

— Roads of Mumbai 🇮🇳 (@RoadsOfMumbai) April 28, 2022