खतरनाक रास्ते से गाड़ी ले जाते देख अटक गईं सांसे, झरने के बीच से निकाली बस! देखिए ड्राइवर की दिलेरी का वीडियो

कभी कभी कुछ ऐसे लोगों से सामना हो जाता है जिन्हें आसान और सीधा काम पसंद नहीं होता. उन्हें जान जोखिम में डालना और खतरों से खेलना बेहद अच्छा लगता है. लेकिन ऐसे लोगों में कुछ बेवकूफ़ी कर जाते हैं. मगर कुछ खतरों के बीच भी खुद को संभालना जानते हैं. तभी खतरनाक कदम उठाते हैं. सोशल मीडिया पर एक ऐसे ही ड्राइवर का वीडियो वायरल हो रहा है, जहां उसकी दिलेरी आपको दहला देगी.

ट्विटर पर हर्ष गोयनका ने एक ऐसा वीडियो शेयर किया, जहां एक ड्राइवर सकरे पहाड़ी रास्तों पर बस ले जाता दिखा तो लोग दहशत में आ गए. वो रास्ता इतना खतरनाक था कि देखकर कोई भी खौफ में आ जाएगा. लेकिन ड्राइवर की दिलेरी देखिए वो पहाड़ी से गिरते झरने के बीच बस लेकर पहुंच गया. और सही सलामत पार हो गया. वीडियो को 18 लाख से ज्यादा व्यूज़ मिले हैं.

पहाड़ के सकरे रास्ते पर ड्राइवर ने दौड़ाई बस

वायरल वीडियो में ऊंची पहाड़ी के बीच सकरे रास्ते पर एक बस जाती हुई दिखाई दी. वो रास्ता ऐसा है जिसे देखकर कोई भी दहशत में आ जाए. उस रास्ते पर पैदल चलने वाले भी सौ बार सोचेंगे, लेकिन उस बस ड्राइवर ने ऐसी हिम्मत दिखाई कि किसी का भी कलेजा कांप जाएगा. बेहद सकरे रास्ते पर बस ड्राइवर बस को हौले हौले आगे बढ़ाता दिखाई दे रहा है. लेकिन अगले ही पल उसने जो किया वो कोई सोचता भी नहीं. तेज़ धार झरने के बीच भी उसने बस को रोकने की बजाय. बस को झरने में घुसा दिया और धीमी रफ्तार में आगे बढ़ता रहा. गनीमत रही कि बस को कोई नुकसान नहीं हुआ और वह सुरक्षित बाहर निकल आई.

The passengers on this bus must be given awards for bravery #HimachalPradesh

pic.twitter.com/Rs24lpdEhu

— Harsh Goenka (@hvgoenka) November 20, 2022