OMG! सड़क पर होने लगी नोटों की बारिश, गाड़ियां रोक-रोककर लोगों ने बटोरा कैश !

कई बार कुछ ऐसी घटनाएं (Cash Spilled on Road ) होती हैं, जिनकी किसी ने कल्पना ही नहीं की होगी. कुछ ऐसा ही हुआ हाल ही में अमेरिका (United States News) के कैलिफोर्निया (Carlsbad, California) प्रांत में. यहां के कार्ल्सबैड में सड़क (Cash spilled on road in California) पर जा रहे लोग तब हैरान रह गए, जब सड़क पर नोटों की बारिश होने लगी. किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि सड़क पर नोट ही नोट बिखरे हुए थे. कई लोगों ने नोटों को बटोरना भी शुरू कर दिया.

ये घटना सुबह-सुबह करीब 9 बजे हुई. सड़क से एक बख्तरबंद ट्रक गुजरा और ट्रक के गुजरते ही शुरू हो गई नोटों की धुआंधार बारिश. जिसने में सड़क पर उड़ते नोट देखे, उसने अपनी गाड़ी साइड में लगाई और हाईवे पर उतरकर या तो नोट बटोरने लगा या फिर शुरू कर दिया इस अजीबोगरीब घटना का वीडियो बनाना.

जिसने भी देखा, वो चकित था

इस घटना से जुड़ा हुआ एक वीडियो फिटनेस एनफ्लुएंसर डेमी बागबी (Fitness influencer Demi Bagby) ने शेयर किया है. इस वीडियो में वे नोटों की बारिश के बीच ही खड़ी होकर लोगों को बता रही हैं कि उन्होंने इससे ज्यादा अजीबोगरीब चीज़ पहले नहीं देखी थी. किसी ने सड़क पर यूं ही नोट उड़ा दिए हैं और पूरा सैनडियागो बंद पड़ा है. उनके इस वीडियो को अब तक 26 लाख लोग देख चुके हैं. वे लोगों को नोटों के बिखरे होने का नज़ारा दिखाते हुए कहती हैं कि – भगवान इससे पहले ये कभी नहीं दिखा. उनके वीडियो में भी लोगों को बिखरे हुए नोट बटोरते हुए देखा जा सकता है.

पुलिस ने लिया घटना का संज्ञान

दरअसल नोटों की बारिश यहां तब शुरू हुई, जब हाईवे से होता हुआ एक ट्रक गुजरा. ट्रक का एक दरवाज़ा खुला हुआ था और वहां से नोट उड़ रहे थे. गाड़ी के ड्राइवर ने लोगों से कैश नहीं लेने और वीडियो बनाने से रोकने के लिए भी कहा. हालांकि उसकी बात किसी ने नहीं सुनी. पुलिस ने मामले में अब तक 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया. सोशल मीडिया वीडियोज़ के ज़रिये जितने भी लोग कैश बटोरते हुए देखे गए हैं, पुलिस उन सभी से संपर्क करने में जुटी हुई है. अब तक इस बात का भी सही-सही अनुमान नहीं लगाया जा सका है कि कितना कैश सड़क पर बिखर गया था.

