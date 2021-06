एक फेसबुक पोस्ट ने बदली नशेड़ी महिला की जिंदगी, अब पहचानना भी है मुश्किल

ड्र्ग्स वो दलदल है, जहां एक बार घुसने के बाद शख्स का बाहर निकलना (Drugs Rehabilation) बहुत मुश्किल हो जाता है. Lisa Clutton भी ऐसी ही दलदल में डूबी हुई थीं. फिर एक दिन Facebook Post के ज़रिये की गई उनकी अपील कुछ यूं रंग लाई कि उनकी दुनिया ही बदल चुकी है.Lisa Clutton ने 11 साल की उम्र से ड्रग्स लेना शुरू कर दिया था. फिलहाल वो 44 साल की हैं और तीन बच्चों की मां भी हैं. उनकी ड्रग्स की लत (Woman came out of Drug Addiction) का ये हाल था कि वे इसके लिए चोरी भी करती थीं और कम से कम 200 पाउंड हर दिन हेरोइन खरीदने में खर्च कर देती थीं. वे खुद बताती हैं कि अगर उन्हें ड्रग्स न मिले तो वे काफी गुस्से में आ जाती थीं और उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था.11 साल की उम्र से ड्रग्स की दुनिया में घुस गईं लिसा 19 की उम्र में पहली बार जेल गईं थीं. ड्रग्स की लत बढ़ने के साथ ही उनके अपराध भी बढ़ते गए. उन्होंने चोरी और लूट की घटनाओं को अंजाम देना शुरू कर दिया. इसके अलावा दुकानों में चोरी करना और बुजुर्ग महिलाओं को अपना शिकार बनाना उनका रोज़ाना का काम बन गया था. वे खुद बताती हैं कि उन्होंने एक बार 50 इंच का टीवी भी चुराया था. न तो उनके पास घर था, न ही कोई साथ.साल 2010 में उन्हें ड्रग्स की सप्लाई के अपराध में जेल जाना पड़ा. यहीं से उन्होंने साल 2011 में रिहैब सेंटर (Rehab Center) में जाकर ये बुरी लत छोड़ी. लिसा ने इसके बाद 6 साल तक दूसरे एडिक्टेड लोगों की मदद के लिए काम किया. वे बताती हैं कि ड्रग्स को छोड़कर ठीक होना बेहद मुश्किल था. वे एक बार फिर अपनी बुरी आदतों का शिकार हो गईं. अपनी रिकवरी के दौरान ही वे अपने पति मार्क से मिलीं और उनकी मदद से उन्हें अपनी आदतों से काफी कुछ मुक्ति मिल सकी. हालांकि उनसे भी लिसा अलग हो गईं.पति के पास दोबारा लौटकर उन्होंने फेसबुक (Woman got job through Facebook) के ज़रिये अपनी पूरी कहानी लोगों से साझा की. लोगों ने उनकी इस कहानी को पढ़ा और पसंद भी किया. इतना ही नहीं अपनी उम्मीद से बढ़कर उन्हें लोगों की मदद मिली और महज 5 घंटे में उनके हाथ में नौकरी थी. लिसा ने इसके बाद मुड़कर नहीं देखा. वे अब अपना गार्डेन डिज़ाइनिंग का बिजनेस करना चाहती हैं. वे ढेर सारे पेट्स और अपने बच्चों के साथ अच्छी ज़िंदगी जीना चाहती हैं.