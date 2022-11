शराब के नशे में क्रूज से समंदर में गिर गया पैसेंजर, 15 घंटे बाद मिला जिंदा, देखें वीडियो

Viral Video: कई बार ज्यादा मौज मस्ती के चक्कर में लोग सारी सीमाओं को लांघ जाते हैं. एक ऐसा ही मामला क्रूज पर देखने को मिला. एक पैसेंजर ने इतनी ज्यादा शराब पी ली कि वो खुद पर काबू नहीं रख सका और वो समंदर में गिर गया. लेकिन इस शख्स की तकदीर अच्छी थी कि पानी में 15 घंटे रहने के बाद भी वो जिंदा बच गया.

बीबीसी के मुताबिक मेक्सिको की खाड़ी में एक क्रूज शिप से लापता हुए एक यात्री को समुद्र में 15 घंटे से अधिक समय तक रहने के बाद बचा लिया गया है. यूएस कोस्टगार्ड ने ये जानकारी दी. 28 वर्षीय ये व्यक्ति बुधवार की रात अपनी बहन के साथ कार्निवल वेलोर जहाज पर एक बार में गया था, लेकिन टॉयलेट का इस्तेमाल करने के बाद वापस नहीं लौटा. उसकी बहन ने बताया की उसने काफी ज्यादा शराब पी थी. बाद में उन्हें तलाशने के लिए एक अभियान चलाया गया.

Footage from the rescue of the cruise ship passenger last night. Can also be downloaded here: https://t.co/xk0pBnVr1E pic.twitter.com/GK1IXCKlgx

— USCG Heartland (@USCGHeartland) November 25, 2022