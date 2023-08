नशे में कर्मचारी ने बॉस को भेजा मैसेज, लिखा ऐसा कुछ, लोग कह उठे वाह !

कहा जाता है कि नशे में कोई भी गंभीर काम नहीं करना चाहिए. खासकर अगर यह चीज आपके रिश्ते, ऑफ‍िस से जुड़ी हो तब तो बिल्‍कुल नहीं. क्‍योंकि नशा चढ़ते ही ज्‍यादातर लोग आपे से बाहर हो जाते हैं. उनमें सोचने-समझने की क्षमता खत्‍म हो जाती है. इन हालातों में वे कुछ भी ऐसा कर सकते हैं, जो बाद में काफी नुकसान पहुंचाए. मगर एक कर्मचारी ने नशे में ही बॉस को मैसेज किया. ऐसी-एसी बातें लिख डाली कि लोग देखकर हैरान रह गए. ट्विटर पर जैसे ही बॉस ने स्‍क्रीनशॉट शेयर किया, वह वायरल हो गया. कई लोगों ने ऐसे सहयोगी बॉस के लिए काम करने की इच्‍छा तक जता दी.

वन इंप्रेशन के प्रमुख इंजीनियर सिद्धांत ने व्‍हाट्सएप पर मिले इन संदेशों का स्‍क्रीनशॉट ट्विटर पर शेयर किया. उन्‍होंने कैप्‍शन में लिखा, पूर्व प्रेमिका से नशे में संदेश मिलना ठीक है, लेकिन क्या आपको कभी नशे में ऐसे संदेश मिले हैं? स्‍क्रीनशॉट में कर्मचारी ने लिखा, बॉस मैं नशे में हूं. पर हमेशा कहता हूं कि आपने मुझ पर विश्वास जताया. इसके लिए शुक्रिया. एक अच्‍छा मैनेजर मिलना एक अच्‍छी कंपनी मिलने से ज्‍यादा मुश्क‍िल है. मैं लकी हूं. इसके लिए खुद को एप्र‍िश‍िएट कर सकता हूं.

Drunk text from ex is okay but have you ever received drunk texts like these? pic.twitter.com/rvkaGMYqLl

— Siddhant (@siddhantmin) August 4, 2023