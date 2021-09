नशे में कार से पर्स की जगह कुछ और उठा लाई लड़की, सुबह जब देखा तो हुई शर्म से लाल

रात की पार्टी (Late Night Party) में दो-चार ड्रिंक्स गले से उतरते ही कई बार लोग अपना सामान लेना भूल जाते हैं. उन्हें याद ही नहीं रहता कि वे अपने साथ क्या-क्या लेकर पहुंचे थे? पार्टी में गई एक लड़की के साथ भी ऐसा ही हुआ. जब वो पार्टी से घर लौटी तो उसने अपने क्लच बैग (Clutch Bag) की जगह कार से क्या उठा लिया, उसे होश ही नहीं रहा. सुबह जब उसे असलियत (Drunk Girl Taken Log book Instead of Clutch) पता चली तब वो काफी शर्मिंदा हुई.

लड़की अपने दोस्त के यहां पार्टी में गई थी. वहां उसे ड्रिंक्स के बाद इस बात का होश ही नहीं रहा कि वो कब अपने घर पहुंचीं और पर्स की जगह हाथ में कुछ और उठा लाईं. Mirror की रिपोर्ट के मुताबिक यूनाइटेड किंगडम (United Kingdom) में नशे की हालत में लड़की अपने दोस्त की मां के साथ घर गई थी. उसे सुबह तक इस बात का एहसास नहीं हुआ कि आखिर उसने नशे में क्या गड़बड़ी कर दी है.

पर्स की जगह उठाई ऐसी चीज़

महिला जब घर के सामने कार से नीचे उतरने लगी, तो उसने हाथ में अपनी सीट पर रखा क्लच बैग उठाया. लड़की को लगा कि वो अपना पर्स उठाकर अंदर चली गई है. वो तो उसे घर के अंदर जाकर सुबह पता चला कि वो क्लच की जगह कार में रखी लॉगबुक उठा लाई है. जब लड़की ने ये अपना ये कारनामा देखा तो वो शर्म से पानी-पानी हो गई. उसकी बहन रेबेका ने अपनी छोटी बहन के साथ हुए इस वाक्ये को Twitter पर शेयर करते हुए एक पोस्ट लिखा है. उसके लिखा है – ‘कल रात मेरी बहन इस कदर नशे में थी कि उसने अपने दोस्त की मां से लिफ्ट ली. कार से उतरते हुए वो अपने क्लच के बजाय कार की लॉगबुक (Car Log Book) उठा ले आई.’

वायरल हो गया ट्वीट, मिले लाखों लाइक्स

Rebecca का अपनी बहन के बारे में किया गया ट्वीट जमकर वायरल हो रहा है. इसे ट्विटर पर हज़ारों लोग पसंद कर चुके हैं. जबकि Instagram पर भी इस पोस्ट को डालने के बाद करीब पौने लाख लोगों ने इसे लाइक किया है. इतना ही नहीं सब अपनी ओर से दिलचस्प प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं. किसी ने लिखा कि – ‘ये बहुत ही अच्छा था. ऐसा लगता है कि उसकी लास्ट नाइट अच्छी थी.’ दूसरे यूज़र्स ने भी इस घटना को मज़ेदार करार दिया है.