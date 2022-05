VIDEO: बार-बार की कोशिश से ऊंची दीवार फांद गया कुत्ता, कई बार गिरने के बाद भी नहीं मानी हार!

कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. ये बात ऐसे ही नहीं कही गई है. बल्कि न जाने कितनी ही बार ये साबित भी हो चुकी है. इंसान ही नहीं जानवर भी इस बात को बखूबी समझते हैं कि कामयाबी हार मानने से नहीं, कोशिश करने से मिलती है. तभी तो एक कुत्ते ने वो उंचाई लांघ ली जिसकी उम्मीद भी नहीं की जा सकती है.

सीमा केवल दिमाग में होती है. इसलिए एक डॉगी ने अपने दिमाग से सीमा की बंदिश हटाई और खुद से काफी ऊंची दीवार को पार करने में कामयाब रहा. कुत्ते ने उसके पहले कई बार कोशिश की मगर गिरता रहा. लेकिन कोशिश करते रहने से आखिरकार उसे कामयाबी मिल ही गई. @TansuYegen के ट्विटर पेज पर ये वीडियो 1 मिलियन से ज्यादा बार देखा गया है.

बार-बार की कोशिश से मिल गई कामयाबी

एक कुत्ता भी इस बात को खूब समझता है कि अगर एक बार उसके दिमाग ने कामयाबी और नाकामी की सीमा खींच दी फिर उसे नहीं बदला सकता. लिहाज़ा उस डॉगी ने अपने दिमाग पर पड़े पर्दे को हटाया और और एक ऐसी चहारदीवारी पर अपना लक्ष्य साधा जहां कामयाबी की गुंजाइश न के बराबर थी. फिर भी उसने हार नहीं मानी. ऊंची दीवार को फांदने के लिए वो पूरी ताकत से दौड़ लगाकर उस पर चढ़ने की कोशिश करता, लेकिन बार-बार गिर जाता. बार-बार की हार से भी उका हौसला नहीं टूटा और वो कोशिश करता रहा. बिना रुके-बिना थमे. और आखिर में वहीं हुआ जो बुलंद हौसले वालों के साथ होना चाहिए. कई बार गिरने के बाद वो उठा और उस चहारदीवारी पर चढ़ कर उसे फांद गया.

“The only limits that exist are the ones in your own mind”

pic.twitter.com/iapNgw7y0E

— Tansu YEĞEN (@TansuYegen) May 14, 2022