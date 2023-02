दूल्हे के 'फूफा' को नहीं मिला पनीर, शादी में मच गई मारकाट, देखिए बवालिया Video!

Wedding Ruckus Video After Fufa Did Not Get Paneer: जब भी शादी-ब्याह को लेकर जोक्स किए जाते हैं तो इनका मुख्य किरदार हमेशा फूफा और जीजा ही क्यों होते हैं? आपने इसके बारे में कभी गंभीरता से सोचा है? सोचा भी होगा तो कभी आपको इसकी बानगी देखने को नहीं मिली होगी. आखिर घर की बातें घर में ही रह जाती हैं. हालांकि इस वक्त एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जहां फूफा को ढंग से शादी में खाना नहीं मिला, तो गजब का बवाल (Wedding Fight Video) कट गया.

दूल्हे के फूफा की नाराज़गी के किस्से आपने शादियों में खूब सुने होंगे लेकिन उत्तर प्रदेश के बागपत में इसका नज़ारा देखेंगे तो आप दहल जाएंगे. फूफा को पनीर नहीं मिलने के बाद शादी छोड़कर लात-घूंसे चलने लगे और मारकाट मच गई. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया (Viral Video on Social Media) पर खूब वायरल हो रहा है. जब आप इसे देखेंगे तो पहली बार में आपको इस बात का यकीन ही नहीं होगा कि वाकई ये हंगामा सिर्फ पनीर की सब्ज़ी पर ही कट रहा है!

फूफा को पनीर नहीं मिला तो हुई मार

जो वीडियो खूब वायरल हो रहा है, उसमें आप कुछ लोगों को आपस में बुरी तरह झगड़ते हुए देख सकते हैं. इसमें महिलाएं और पुरुष सभी शामिल हैं. दरअसल ये वीडियो यूपी के बागपत का बताया जा रहा है. बताया गया है कि एक शादी के दौरान जब दूल्हे के फूफा को लड़की वालों ने खाने में मटर-पनीर की सब्जी नहीं दी, तो वो नाराज हो गए. फूफा की नाराज़गी की वजह से ही शादी में ये बवाल कटा है और देखते ही देखते वहां घरातियों-बारातियों में युद्ध होने लगा. लात-घूंसे, जूते-चप्पल सब चले और कुछ लोगों के तो कपड़े तक उतर गए.

मान गए ‘फूफाजी’ की धौंस को!

इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर @ImAdiYogi नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. यूजर ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा- ‘शादी में दूल्हे के फूफा को पनीर न परोसने का अंजाम देख लो.’ बताया जा रहा है कि बवाल रुकवाने के लिए पुलिस को भी बुलाना पड़ा गया. दोनों पक्षों के कई लोग हिरासत में भी लिए गए. लोगों को वीडियो देखते ही बागपत के पुराने चाचाजी वाला वीडियो याद आ गया और उन्होंने कहा कि यूपी में मनोरंजन की बिल्कुल कमी नहीं है.

Tags: Funny video, Viral on Internet, Viral Video on Social Media