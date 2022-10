ये है 'बाहुबली' समोसा! खा लिया तो मिलेगा 51 हज़ार का इनाम; वायरल हुआ वीडियो

Viral Video: इन दिनों फूड चैलेंज का एक ट्रेंड चल पड़ा है. लोकप्रिय रेस्टोरेंट और कैफे अपने नए आइटम को बेचने के लिए तरह-तरह के मार्केटिंग ट्रिक्स अपना रहे हैं. वे ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए एक बड़ा नकद पुरस्कार भी देते हैं. बस शर्त ये है कि आपको उनके तरफ से दिए गए खाने को पूरा-पूरा खाना है. क्या आपने कभी समोसा चैलेंज के बारे में सुना है? शायद आप अपने दोस्तों के बीच स्कूल-कॉलेज के दिनों में एक दूसरे को ये चैलेंज देते होंगे. लेकिन आज हम जिस समोसा चैलेंज की बात करने जा रहे हैं वो बिल्कुल अलग और अनोखा है. यहां आपको 4-5 समोसे नहीं खाने हैं, बल्कि सिर्फ एक. मेरठ में एक मिठाई की दुकान में लगभग 8 किलो वजन का एक विशाल ‘बाहुबली समोसा’ परोसा जाता है.

इस समोसे की तरफ उद्योगपति हर्ष गोयनका का भी ध्यान गया है. उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक महिला को बड़ा समोसा उठाने की कोशिश करते हुए आठ सेकंड का एक वीडियो पोस्ट किया है. गोयनका ने वीडियो के साथ एक मजेदार कैप्शन लिखा, “दिवाली की सारी मिठाइयों के बाद, मेरी पत्नी ने मुझे आज एक से अधिक समोसा नहीं खाने के लिए कहा है.’

After all the Diwali sweets, my wife has ordered me to eat not more than one samosa today…… pic.twitter.com/WjuRObFD0T

— Harsh Goenka (@hvgoenka) October 26, 2022