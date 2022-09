हथिनी ने दिया बच्चे को जन्म तो हाथियों के झुंड ने बना डाला घेरा, देखें भावुक कर देने वाला ये वीडियो

Viral Video: जानवर भले ही इंसान की तरह कुछ भी न कर सकते हों… लेकिन उनकी भावनाएं किसी से कम नहीं होती. कई बार हमें जानवरों की ऐसी हरकतें देखने को मिल जाती हैं जिससे हमें एहसास होता है वो भी हमारी तरह चीजों को गंभीरता लेते हैं. एक ऐसा ही वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है जहां एक हथिनी ने बच्चे को जन्म दिया. इसके बाद जो कुछ भी हुआ उसे देखकर आपके आंखों में भी खुशी के आंसू आ जाएंगे.

इस शानदार वीडियो क्लिप को शेयर किया है गार्बील कॉर्नो नाम के एक यूजर ने. इस वीडियो में केन्या के मसाई मारा रिजर्व में एक हथिनी को बच्चे को जन्म देते हुए दिखाया गया है. इस वीडियो का एक-एक पल आपको रोमांचित कर देगा. इस बेहद खास वीडियो में क्या कुछ है, वो हम आपको बाद में बताएंगे. सबसे पहले आप इस वीडियो का आनंद लें…

Elephant gives birth in the Masai Mara reserve in Kenya pic.twitter.com/kkmiJwEbii

