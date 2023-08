बच्चों के सिर पर अंडा फोड़ रहे माता-पिता, रिकॉर्ड कर इंटरनेट पर डाल रहे वीडियो! क्या है इस ट्रेंड का कारण

सोशल मीडिया एक ऐसी दुनिया है जहां अगर कोई चीज वायरल होने लगती है तो लोग देखादेखी वही काम करने लगते हैं और देखते ही देखते ये ट्रेंड बन जाता है. आपने कई अजीबोगरीब सोशल मीडिया ट्रेंड देखे होंगे जिसमें कभी लोग निर्वस्त्र होकर सिर पर बर्फीला पानी डाल ले रहे हैं जबकि कई लोग खाने के साथ विचित्र एक्सपेरिमेंट कर उसके वीडियोज पोस्ट करते दिख जाते हैं. कई बार तो गानों पर रील्स बनने लगते हैं जो वायरल हो जाते हैं. पर इन दिनों अमेरिका में बेहद विचित्र सोशल मीडिया ट्रेंड (Weird social media trend) चलन में है. इसके तहत माता-पिता अपने बच्चों के सिर पर अंडा फोड़ दे रहे हैं. वो ये वीडियोज पोस्ट कर खूब व्यूज बटोर रहे हैं.

