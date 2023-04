Video:चलती ट्रेन में चढ़ने लगे दादा जी, तभी फिसल गया पैर, पटरियों के नीचे आने से पहले महिला RPF ने यूं बचाई जान

रेलवे की लाख चेतावनियों और सतर्कता की हिदायतों के बावजूद न जाने क्यों लोग अपनी ही जान का जोखिम उठाने पर उतारू रहते हैं. ज़रा सी जल्दी के लिए जीवनभर का रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाते हैं. ऐसे में एक चूक आपकी जिंदगी लील सकती है. आखिरी वक्त में ट्रेन पकड़ना या पटरियों को पार करने की जल्दबाजी में कई बार बड़े हादसे होते भी देखे गए हैं. जिसकी किस्मत अच्छी होती है उसे बचाने कोई फरिश्ता आ पड़ता है. लेकिन जो बदकिस्मत होता है उन्हें लेने सीधे यमराज ही पहुंचते हैं.

ट्विटर अकाउंट @RPF_INDIA पर शेयर वीडियो में रेलवे प्लेटफार्म पर एक बुजुर्ग शख्स चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करने लगते हैं. लेकिन बैलेंस बिगड़ा और उनका पैर फिसलने से वो नीचे गिर पड़े. चलती ट्रेन की वजह से वो बस पटरियों के नीचे जाने ही वाले थे कि तभी एक जांबाज की तरह दौड़ती हुई आई महिला RPF कांस्टेबल और बुजुर्ग की जान बचा ली.

चलती ट्रेन पकड़ने के चक्कर में फिसल गए बुज़ुर्ग

वायरल वीडियो खुद RPF ने अपने ऑफ़िशियल ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है. जिसमें रेलवे प्लेटफार्म पर एक बुजुर्ग हाथ में सामान थामकर चलते दिखाई दिए. जो चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में करने लगते हैं. लेकिन उनका बैलेंस बिगड़ा और पैर फिसल गया. जिसके बाद तो वो ट्रेन से ऐसा गिरे कि सीधे प्लेटफॉर्म की बजाए पटरियों में समाने वाले थे. लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी कि उसी वक्त एक महिला RPF जवान की नजर उनपर पड़ी और वो तेजी से दौड़ती हुई आई और उन्हें खींचकर बाहर निकाला. जिसके बाद प्लेटफॉर्म पर मौजूद कई और RPF कर्मी भी वहाँ आए और सभी ने उसकी मदद की.

#Narishakti: From creating to saving lives

In the face of danger, #RPF Constable Pallabhi Biswas acted with swift courage and saved the life of a passenger at Purulia station.#MissionJeevanRaksha #WeServeAndProtect #SewaHiSankalp pic.twitter.com/wHkubgfeuY

— RPF INDIA (@RPF_INDIA) April 26, 2023