सोशल मीडिया पर तमाम ऐसे वीडियो शेयर किए जाते हैं जो हमें आश्चर्य से भर देते हैं. दातों तलें उंगली दबाने पर मजबूर कर देते है. ऐसा ही एक वीडियो कांगो का ट्विटर पर वायरल हो रहा है. दावा किया जा रहा है कि अफ्रीका में पाई जाने वाली चट्टानें बिजली पैदा कर सकती हैं. वह भी इतनी ज्‍यादा कि उससे आप बल्‍ब जला सकते हैं. दावा करने वाले तो यहां तक कह रहे हैं कि पूरे महाद्वीप की बिजली की समस्‍या इससे दूर की जा सकती है. पर क्‍या ऐसा संभव है. एक्‍सपर्ट क्‍या कहते हैं. आइए जानते हैं.

चौंकाने वाले दावे किए जा रहे

दक्षिण अफ्रीका के बिजनेसमैन डैनियल मारवेन ने अपने @danielmarven एकाउंट से यह वीडियो शेयर किया है. इसे अब तक 2.1 मिलियन से ज्‍यादा लोग देख चुके हैं. 41 हजार से ज्‍यादा लोगों ने लाइक तथा करीब 11 हजार लोगों ने रीट्वीट किया है. वीडियो में देख सकते हैं कि जब दो चट्टानों की टक्‍कर होती तो तो बिजली की चिंगारियां निकलती हैं और वह भी काफी तेज. इसके बाद चौंकाने वाले दावे किए जा रहे है.

Electrically charged stones discovered in the Democratic republic of Congo, now more trouble coming, cry my beloved Africa. pic.twitter.com/6aa6Iz2sSp

— Daniel Marven (@danielmarven) January 21, 2023