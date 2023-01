सफारी के बीचोबीच उठा 'मां' को दर्द, हाथियों ने घेरकर करवाई डिलिवरी, सैंकड़ों लोगों ने देखा खूबसूरत लम्हा

बच्‍चे को जन्‍म देना सबसे सुखद एहसास में से एक है. एक मां ही इसे अनुभव कर सकती है. आमतौर पर बच्‍चे की डिलिवरी को बेहद सीक्रेट रखा जाता है. घर के या अस्‍पताल के जिस कमरे में मां रहती है वहां किसी को ताकझांक करने की इजाजत नहीं होती. हाथ‍ियों के लिए यह बिल्‍कुल अलग कहानी है. क्‍योंकि वे खुले में रहते हैं. आपको जानकर यह हैरानी होगी कि उनकी भी डिलिवरी आम इंसानों की तरह ही होती है. आप भी इसे देखेंगे तो दंग रह जाएंगे.

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सफारी के बीचोबीच ‘मां’ को दर्द उठा तो हाथियों ने घेरकर डिलिवरी करवाई. सैंकड़ों लोगों ने इसे खूबसूरत लम्हे को देखा और दंग रह गए. वीडियो मसाई मारा रिजर्व केन्या का है. (Elephant gives birth in the Masai Mara reserve in Kenya) इसे देखकर आप भी फूले नहीं समाएंगे.

Elephant gives birth in the Masai Mara reserve in Kenya pic.twitter.com/kkmiJwEbii — Gabriele Corno (@Gabriele_Corno) September 24, 2022

इंसानों की तरह सुरक्षा घेरा बनाया

ट्विटर पर @Gabriele_Corno एकाउंट से यह वीडियो शेयर किया गया है. इसमें दिख रहा कि पर्यटकों का एक समूह सफारी पर था. तभी उनको दिखा कि एक हथ‍िनी घास के मैदानों में बीचोंबीच खड़ी है और वह रिमझिम बारिश में बच्चे को जन्म देने की तैयारी कर रही है. तभी उसके पर‍िवार के सदस्‍य यानी तमाम हाथी एक झुंड बना लेते हैं जैसे आमतौर पर घर पर‍िवार की महिलाएं डिल‍िवरी के वक्‍त बना लेती हैं.

newborn baby को दुलारती दिखी हाथी

हथ‍िनी दर्द से कराहने लगती है. पर्यटकों को कुछ समझ आए उससे पहले ही एक चुलबुली हाथी का जन्‍म हो जाता है. इसके बाद हथिनी अपने बच्‍चे को दुलारती हुई नजर आती है. बच्‍चे के जन्‍म लेते ही सभी हाथी उसके पास आते हैं और खुशी मनाते हैं. वे भी बच्‍चे को दुलारने लगते हैं. जैसे हम आपके घरों में होता है. ऐसा लग रहा था जैसे बच्चे की परदादी से लेकर उसके चचेरे भाई-बहन तक सभी जश्न मनाने के लिए वहां मौजूद थे!

पर्यटकों को चेताया-दूर ही रहना

गौर करने वाली बात थी कि जब हाथ‍ियों को लगा कि आसपास पर्यटक हैं तो उन्‍होंने बच्‍चे के चारों ओर एक सुरक्ष‍ित घेरा बना ल‍िया. ऐसा लग रहा था कि जैसे वे पर्यटकों को बता रहे हों कि अभी दूर ही रहना. हाथी बहुत संवेदनशील और भावुक जीव होते हैं, और इस फुटेज से यह बहुत स्पष्ट है कि जब दुनिया में अपने बच्चों का स्वागत करने की बात आती है तो वे इंसानों की तरह ही होते हैं. वे अपने बच्‍चों के लिए बहुत सुरक्षात्मक हैं.

